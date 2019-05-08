Sudan’da darbe yönetimi şeriat, muhalefet kadın kotası istiyor

Sudan’da darbe yönetimi ile muhalefetin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Ordu ile muhalifler arasındaki görüşmeler tıkanmış durumda. Darbe yönetimi ülkede yeni yasaların şeriata dayanması gerektiğini ileri sürdü.

Askeri Konsey bu önerilerle ilgili ‘birçok çekinceleri’ olduğunu, önerilerin İslami kurallar konusunda sessiz kaldığını ifade ediyor.

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi, basına yaptığı açıklamada, öneriler üzerinde genel anlaşma olduğunu, ancak bildirgenin ‘yasaların kaynağını belirtmekten imtina ettiğini, bu kaynağın İslami şeriat kuralları olması gerektiğini’ söyledi.

Kebbaşi, “Şeriatın yanı sıra yerel örf ve adetlerin Sudan Cumhuriyeti'nde yasaların kaynağını oluşturması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Sudan'daki mevcut anayasa şeriatı ülkenin temel ilkesi olarak görüyor.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MUHALEFETİN TALEPLERİ ARASINDA

Muhalifler ise kadınları hedef alan şeriat kurallarına karşı çıkıyor. Bazı kadın hakları örgütleri, ‘yakışıksız davranış’ gerekçesiyle binlerce kadının kırbaçlandığını ifade etmişti.

Öte yandan muhalefetin darbe yönetimine sunduğu talepler arasında yasama meclisinde yüzde 40 kadın kotası uygulanması da yer alıyordu.

DARBE YÖNETİMİ SİVİL HALK İRADESİNİ TANIMAK İSTEMİYOR

Öte yandan darbe yönetimi ve muhalefet arasındaki anlaşmazlık bununla da sınırlı değil. Daha önce başkanlık konseyi temsiliyetinde asker ağırlığı isteyen darbe yönetimi, ordu ve emniyetin ÖDBG’nin önerdiği sivil Devlet Başkanlığı Konseyi'ne tabi olmasına karşı çıkıyor.

ÖDBG'yle müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda altı ay içerisinde erken seçimlerin yapılacağı da ifade edildi.

Arapça'nın ülkenin resmi dili olması konusunda ısrarcı olduklarını söyleyen Kebbaşi, eski İstihbarat Başkanı Salah Kuş'un ev hapsinde tutulduğunu ve herhangi bir zamanda başkent Hartum'daki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledilmesinin de mümkün olduğunu dile getirdi.

Arabuluculuk komitesinin, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kurulması önerisini reddettiklerine dikkat çeken Kebbaşi, konseyin halihazırda mevcut olduğunu ve her ülkenin çeşitli isimler altında güvenlik oluşumlarının var olduğunu belirtti.

DARBECİLERE SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DEN DESTEK

Kebbaşi, eylemlere müdahale ve göstericilere ait barikatların kaldırılması girişimlerinin, ordu tarafından değil üçüncü bir güç tarafından yapıldığını ileri sürerek, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) destek alındığını belirtti, ancak konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

MUHALEFETİN ANAYASA TASLAĞINA RET

Ülkedeki muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, dün akşam, geçiş süreciyle ilgili geçen hafta sundukları anayasal belgeye Askeri Geçiş Konseyi'nden ret yanıtı aldıklarını açıklamıştı.

ÖDBG, geçen hafta, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgeyi askeri yönetime teslim etmişti. Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, konseyin ÖDBG ile müzakereleri ve diyalogu sürdürmek istediği, belgenin incelenip dönüş yapılacağı vurgulanarak, “Belge, diyalogu ilerletmek için bir adım.” ifadelerine yer verilmişti.

Belgeye göre, Başkanlık Konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak. Kabinede bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.

Parlamento, kadın temsili yüzde 40’ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'ne imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.

Askeri Geçiş Konseyi ve muhalefetin çatı oluşumu arasında yeni yönetimdeki isimler ve temsil oranı konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor.

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, daha önce yaptığı açıklamada, geçiş sürecini yönetecek başkanlık konseyinin yedisi asker, üçü sivil 10 üyeden oluşmasını önerdiklerini, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nin ise sekizi sivil, yedisi asker 15 üyeden oluşmasını teklif ettiğini söylemişti.

DARBECİLERİN ÖNERİLERİ ‘ARABULUCU’ TEKLİFİ OLDU

ÖDBG ile Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin geçiş süreci için yönetimdeki temsil oranları konusunda yaşadığı anlaşmazlık üzerine iki yapı arasında ‘uzlaşıyı’ sağlayacak bir arabuluculuk komitesi oluşturulmuştu. Ancak Arabuluculuk komitesi darbecilerin önerilerinin yer aldığı teklifi muhalefete önerdi. Muhalefet bu teklifi reddetmişti. (DIŞ HABERLER)