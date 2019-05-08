Arşivine el konulan SES üyesi Sevgi Türkmen suç duyurusunda bulundu

SES Üyesi Sevgi Türkmen, eşi Seyri Sokak muhabiri Oktay İnce'nin geçtiğimiz aylarda evine yapılan polis baskınında arşivlerine el konulmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunan Sevgi Türkmen, İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, kişisel görüntülerinin taramaya tabi tutulmadan kendisine verilmesini talep etti.

Evlerine yapılan polis baskınına ilişkin konuşan Türkmen, "Bu süreçte görünmeyen bir kadın olarak, haklarımın görünmediği, yok sayıldığı ve aynı evde yaşıyor olmam, evli olmam vesilesiyle bana ait kendi alan çalışmalarım, materyallerim, hatıralarım ve 4 yaşındaki kızımın görüntülerine el konulmuştur. Dolayısıyla suç iddiasıyla ilgim olmamasına rağmen böyle bir haksızlığa maruz kaldık. Burada emeğim yok sayılmış ve görünmez kılınmıştır. Bu meselenin birçok kadının da başına geldiğini biliyorum. Bu meleseyle ilgili talebim açıktır. Bana ait, benim çalışma alanıma ait, çocuğuma ait görüntülerin herhangi bir taramaya tabi tutulmadan, herhangi bir elin gözün değmeden geri verilmesini talep ediyorum. Maruz kaldığım haksızlığın giderilmesi icin davamın takipçisi olacağım. Bu kadın olarak var olma mücadelesidir" dedi. (İzmir/EVRENSEL)