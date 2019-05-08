Bakırköy Cezaevi önüne gitmek isteyen annelere polis yine izin vermedi

PKK Lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevine başlayan tutukluların aileleri, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde başlattıkları nöbet eylemine bugün de devam etti.

E-5 otoyolu üzerindeki Çocuk Sitesi durağında buluşan aileler, Bakırköy Cezaevine yürümek istedi fakat polis, yaya ve araç geçişini öne sürerek nöbet eylemini engelledi.

Polis, kaldırımda oturan aileleri de "Müdahale ederiz" diyerek tehdit etti. Avukatlar, annelerin yaşlı ve oruçlu olduğunu belirtti fakat polis annelerin kaldırımda oturmasına da izin vermedi.

Fotoğraf: Evrensel

Tutuklu ailelerine engelleme sürüyor

Kaldırımda insan zinciri oluşturan anneler "Biji Berxadana zindana" sloganı attı. Dağılmak isteyen ailelerin önü yeniden polis tarafından kesildi ve toplu halde yürümelerine izin verilmedi. Tutuklu yakınlarının otobüs durağından ikişer ikişer ayrılmasını isteyen polislere anneler, "Ne yaparsanız yapın yine geleceğiz. İster işkence edin, ister gözaltına alın. Biz çocuklarımız ölmesin diye buradayız, yine geleceğiz" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel