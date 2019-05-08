Barış Akademisyenleri davası görüldü: 1 yetkisizlik kararı, 1 erteleme

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza attıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla haklarında dava açılan akademisyenlerin duruşması görüldü. Barış Akademisyeni Halis Ulaş'ın bir sonraki duruşması 26 Eylül'e ertelenirken, Özer Yersüren'in duruşmasında ise yetkisizlik kararı verildi.

Barış Akademisyeni Halis Ulaş'ın duruşması İzmir Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülürken bir diğer Barış Akademisyeni Özer Yersüren'in davası da 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Barış Akademisyeni Halis Ulaş'ın duruşmasında ilk olarak söz alan müdafi avukatı Ayşegül Karpuz, davanın TMK'da geçen "terör örgütü propagandası" maddesine aykırı olduğunu ifade ederek, dosyanın Anayasa Mahkemesinde incelemeye gönderilmesini talep etti.

"KARAR KABUL EDİLEMEZ, HERKES GERÇEĞİN FARKINDA"

Yargılamanın siyasi bir karar olduğunu söyleyen Karpuz, "Hakimler bize davalarda siyaset yapmayın, hukuk sınırları içerisinde kalalım' diyor ama bu sefer biz hakimlere hukuk sınırları içinde kalınmasını, kararların bu yönde alınması gerektiğini söylüyoruz. Aynı dosyayla ilgili her mahkeme heyeti farklı karar alıyor. Bu durumda biz hocalarımızın siyaseten yargılandığını düşünüyoruz. Ülkede hukuka bu kadar ihtiyaç varken anayasaya aykırılık iddiasının mahkemenizde tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Barışı savundukları için akademisyenler cezaevlerine giriyor. Bu metne siyasi iktidar dışında tepki gösteren bir kesim de olmamıştır. Savcı, metni incelediğinde 'terör örgütü' isminin geçmemesine rağmen terör örgütü propagandasına iddianame hazırlamıştır. Bu karar kabul edilemez. Tekrar okuduğumuzda metinde bir suç unsuru olmadığını hepimiz biliyoruz, herkes gerçeklerin farkında" dedi.

Mahkemelerin aldığı yetkisizlik kararlarını da değerlendiren Karpuz, "Müvekkilimin adil yargılanması hakkından dolayı, davanın İzmir’de görülmeye devam edilmesini talep ediyoruz. Davayla ilgili İzmir mahkemelerinin yetkili olduğunu düşünüyoruz. Yetkisizlik kararını kabul etmiyoruz" dedi.

İddia makamı "yetkisizlik kararı" talep ederken, mahkeme heyeti Anayasa Mahkemesine başvurma talebinin celse arasında değerlendirilmesine ve duruşmanın 26 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Barış Akademisyeni Özer Yersüren'in duruşmasında ise yetkisizlik kararı verildi.

"BERAAT EDİP ÜNİVERSİTELERE GERİ DÖNECEĞİZ"

İzmir emek ve demokrasi güçleri, duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Eğitim Sen 3 No'lu Şube Yürütme Kurulu Üyesi Erkin Başer okudu. Başer, insan hakları ihlallerine dikkat çektikleri için yargılandıklarını belirterek, "İdari ve adlı soruşturmalara maruz kaldık. Gözaltına alındık, kimimiz hapis bile yattı. KHK'lerle işimizi kaybettik. Pasaportlarımız gasp edildi. İş bulamıyoruz, seyahat özgürlüğümüz yok. Oy kullanmamız bile tartışıldı. Tek tek yargılanıyoruz, hapis cezaları alıyoruz. Tüm bu yaşananlar ve daha fazlası barış talep edilmesin diye, demokrasi yeşermesin diye, üniversiteler bilimin ve eleştirel düşüncenin üretildiği değil piyasanın ve siyasi iktidarın borazanlığını yapan kurumlar olsun diye, akademi biat etsin diyedir" dedi.

Alınan mahkeme kararlarını değerlendiren Başer, "İfade özgürlüğünü ve barışı yine burada, her zaman ve her yerde savunacağız. Barış Akademisyenleri beraat edecek. Üniversitelere dönecek, yeniden bahar gelecek" diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir'de mahkeme Barış Akademisyenleri davasını Yargıtay'a gönderdi