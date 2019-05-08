Devlet Bahçeli: YSK kararı milletimizin yüreğine su serpmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki parti grup toplantısında konuştu.

İstanbul büyükşehir belediyesi seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi ve sonrasında yapılan açıklamaları gündemine alan Bahçeli, “Seçim sonrası ortaya çıkan tartışmaların bir ayağında İstanbul seçimlerinin akıbeti bulnurken diğerinde de Cumhur İttifakı’yla ilgili spekülasyonlar yer almıştır. 6 Mayıs 2019’da YSK itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. Oy çokluğuyla Hakkın, halkın, hukukun tercümanı olmuşturYSK’nın söz konusu kararına elbette tartışmasız saygı duyuyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNULMAZLIK TEHDİDİ

Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK üyelerine yönelik sözlerini eleştirdi:

"Üyelere çete ve hukuk cinayeti işledi gibi ithamlar yanlıştır, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır. Cumhur İttifakı’na yönelik bir amaca matuf tezgahla ilgili söyleyeceklerim vardır. 31 Mart’tan sonra Cumhur İttifakı’nın budanmasını hatta kopmasını arzulayan müşfik ve munafık cephelere adeta cesaret gelmiştir. Zillet İttifakı fitne oklarını fırtlatmaya başlamıştır Bunlar mayalarına uygun olanı yapmıştır, aslında bu kimliksizlere bunu çok görmüyoruz. İçtikleri süt neyse bunun gereğini yapmışlardır. Azıtıyorlar, şımarıyorlar, sırtı kaşınan keçiler gibi oraya buraya sürtünmeye, oraya buraya bulaşmaya başlıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak, anladıkları dilden konuşmak mecburiyet halini alıyor. Biz de üzerimize düşen görevi seve seve yapıyoruz.”

"Yargıya 'çete' diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan, sana sesleniyorum: Gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim."

"İstanbul seçimlerine gölge düştüğü açıktı, ortadaydı. CHP ve peşine takılanlar, İstanbul seçimlerine hile karıştırmışlardır. Sandık kurullarının oluşumunda büyük sorun ve şüpheler oluşmuştu. 'YSK üyelerine Kızılay’da yürüyemezsiniz' CHP’nin çarpık bir grup başkanvekilidir. CHP’nin malum sözcüsü diyor ki belediye başkanlarımızın sizin indirdiğiniz tekrar oraya asmak mıdır beka meselesi? Kılıçdaroğlu da İBB tabelasına TC ibaresi eklenmesine diyor ki MHP’ye kapak olsun. Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin, boynuna beraat belgesini asarsın artık. Gazozuna oyun olmaz. Şayet oymaya başlarsan aklın başlından gider. Sana çoktan kapak çoktan oldu da ya duymadın ya duyurmadılar."

"AÇIK ARA KAZANAN CUMHUR İTTİFAKIDIR"

Devlet Bahçeli, konuşmasında seçimlerin kazananının Cumhur İttifakı olduğunu da ifade etti ve ittifakla ilgili tartışmalara da değindi:

"Günlük siyasi kaygıları bir kenara bırakıp çıkar hesaplarından sıyrılmak lazım. Nefsin esaretinden kurtulmak, benmerkezli eğilimlerin yörüngesinden çıkmak acil bir ihtiyaçtır. Siyasi ve ekonomik bekamızı fedakarlıkla korumalıyız. Türk millet ortak faydasında buluşarak azimle yürümeliyiz.”

"Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. Seçim sonuçlarla ilgili değerlendirmelerimiz farklı zeminlerde yaptık. 31 Mart’ta milletimizin sandık yoluyla verdiği mesajları titizlikle analiz edip yorumladık. 31 Mart’ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı’dır. Milli kucaklaşmanın adresi Cumhur İttifakı olmuştur. MHP takdir edilecek bir sonuç almıştır. Bize göre 31 Mart mahalli idareler çözümleri düğümü çözmüş, hükmünü vermiştir. Cumhur İttifakı ülke bazında siyasi ve stratejik hedeflerine ulaşmıştır. Buna hürmet etmek asıldır, önemlidir."

"CUMHUR İTTİFAKI’NIN ÇÖZÜLMESİNİ UMANLAR BAZEN ESKİ SİYASETÇİ KİSVESİYLE ÇIKIP GEVEZELİK YAPARLAR"

"Cumhur İttifakı’nın dağılmasını bekleyenler… Bunlara şerefiniz kadar konuşun desek ömürleri boyunca tek kelime edemezler. Fitne fesata bürünmüş insanlar iblisin yer yüzü suretleridir. Cumhur İttifakı bu iblis suretlerini her aşamada karşılamaya sonuna kadar hazırdır. Cumhur İttifakı’nın çözülmesini umanlar bazen eski siyasetçi kisvesiyle çıkıp gevezelik yaparlar. Hepsi kinlidir, hepsi klinik vakadır, alayı birden kifayetsiz mühteristir. Cumhur İttifakı üzerinde yapılan kirli yorumların alayı kirli itiraftır. Bugün ittifak dünden daha güçlüdür."

"Siyasi çıkar gayesiyle ittifakımızın çatısını örmedik, mert olduk, adam gibi tavır aldık dik durduk. Milli bekamızın etrafında birleştik. İttifakımız birilerini niye rahatsız ediyor? Cumhur İttifakı Türkiye’nin yeni bir Çanakkale ruhu, milli mücadele hamurudur." (HABER MERKEZİ)