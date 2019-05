EMEP: TÜPRAŞ ve Yıldız Sunta MDF işçilerinin yanındayız!

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, yayımladığı yazılı açıklama ile Kocaeli’de bulunan TÜPRAŞ ve Yıldız Sunta MDF işçilerinin yanında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik kriz için "Sabotaj" çıkışı yapmasını da değerlendiren Erkan, “Yaşanan ekonomik krizin boyutlarını görmek için sadece Kocaeli'ye bakması bile yeterli... İşten atmalar, ücretsiz izinler, kapısına kilit vurulan işyerleri, kapanan fabrikalar... 17 yıldır ülkeyi yöneten partinin genel başkanı, uyguladıkları ekonomi politikalarının ülkeyi adım adım bir ekonomik krize sürüklediği gerçeğini ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın mızrak çuvala sığmıyor” dedi.

"EMEKÇİ CAN DERDİNDE, AKP SEÇİMİ KAZANMAK DERDİNDE"

Kocaeli'de yaşayan emekçilerin AKP'nin uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının sonuçlarını ve krizin bedelini en ağır şekilde ödediğini vurgulayan EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, şu ifadeleri kullandı: Patronlar krizin faturasını işçilere yıkmaya çalışırken hükümet de patronlar için dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışıyor. Kıdem tazminatı hakkı başta olmak üzere işçilerin kazanılmış haklarına göz diken AKP ve patronlar, 'tasarruf' adı altında BES'i (Bireysel Emeklilik Sistemi) zorunlu hale getirmekten, işçi ve emekçilerden daha çok şirketlerden daha az vergi almaya, emekçilerin haklarına saldırı hazırlığındalar. İğneden ipliğe her şeye gelen zamlarla, yaş sebze meyve tüketmek bile lüks emekçiler için artık. Emekçilerin yaşam ve çalışma koşulları her geçen gün ağırlaşırken bu tablodaki sorumluluğunu gizlemek isteyen iktidar 'sabotaj', 'ekonomik savaş' yalanının ardına gizlenerek emekçilerden fedakârlık istiyor. Artık emekçilerin dayanacak gücü kalmadı! Açlık, yoksulluk, yoksunluk, işsizlik katlanılmaz boyutlarda. Emekçiler can derdinde, AKP kaybettiği İstanbul seçimini kazanana kadar yeniletmek…

"YILDIZ SUNTA MDF İŞÇİLERİ 6 AYDIR ÜCRET ALAMIYOR"

"İşte Yıldız Sunta MDF fabrikası. 6 aydır ücret alamayan 550 işçi kardeşimiz işsiz kalma tehdidi ile karşı karşıya. Dile kolay, bu işçiler koca bir kışı maaş almadan geçirdiler. Ortalama 10 yıllık kıdemi olan arkadaşlarımızın ücret alacakları, tazminat alacakları hâlâ ödenmedi. Son olarak geçtiğimiz perşembe günü işçilerle toplantı yapan fabrika avukatı, işçi arkadaşlarımıza iflas ya da fabrikanın kapanması gibi bir durumun olmadığını, nakit ödeme güçlüğü çektiklerini, çözüm olarak buldukları şeyin de 550 işçi arkadaşımızı işten çıkarmak olduğunu açıkladı. 550 işçi arkadaşımız daha açlığın kucağına atılma tehlikesi ile karşı karşıya. 6 aydır maaş alamayan işçilerin borçları gırtlağı aşmış durumda. Tablo bu kadar can yakıcı iken iktidar ne yapıyor, Yıldız Sunta işçisinin çığlığını duymuyor. Onları görmezden geliyor. Her gün ‘Patronlar için ne yapsam?’ diye düşünen, karar alan ve uygulayan iktidar, sıra işçiye gelince üç maymunu oynuyor. İşten atmaları yasaklama, işsizlik fonunu patronların yağmasına açmak yerine işçilere kullandırma şansı varken bunları yapmıyor."

Yıldız Sunta’da işten atılan 550 işçinin alacakları ödenmedi

"YAĞMA YOK, İŞÇİ SINIFI İZİN VERMEYECEK!"

"Bu iktidarın yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır! Gebze'de Feniş Alüminyum iflas ettiğinde 'işçi alacakları güvence altına alınsın' talebini görmezden gelen AKP, bu durumu kıdem tazminatının fona devrine gerekçe olarak kullanmaya kalkmıştı. Yıldız Sunta'da yaşananları da bu yönlü kullanacağına şüphe yok. Ama yağma yok! İşçi sınıfımız kıdem tazminatının fon adı altında gasbedilmesine, iş güvencesini ortadan kaldırmanıza izin vermeyecektir. Bunu da 1 Mayıs alanlarında layıkıyla göstermiştir.

Çözüm bellidir. Kıdem tazminatı dahil tüm işçi alacakları ‘Ücret Garanti Fonu’ kapsamına alınsın. İcra, iflas hallerinde kıdem dahil tüm işçi alacakları birinci sıraya yükseltilsin. İşten atmalar yasaklansın. İşsizlik fonu işçiler için kullanılsın.

Koç Holding hak gasbına, TÜPRAŞ işçisi direnmeye kararlı

"HER FABRİKADA, İŞYERİNDE BİRLEŞMEK ZAMANIDIR"

Elbette ki bu taleplerin hayata geçmesi için işçilerin, krizin faturasını üzerlerine yıkmaya çalışan patronlar ve Hükümet karşısında birleşmesi gerekiyor. Birleşmeden, ortak hareket etmeden bu tablodan çıkmak zor. İşte yanı başımızda TÜPRAŞ işçileri, günlerdir insanca bir yaşam ve çalışma koşulları için mücadele ediyor. İş bırakıyor, yürüyüşler yapıyor. Şimdi TÜPRAŞ işçilerin birlikteliğini örnek almak, her işyerinde her fabrikada birleşmek, emeğin haklı direnişini büyütmek zamanıdır. Partimiz, TÜPRAŞ işçisinin haklı mücadelesinin, Yıldız Sunta MDF işçisinin haklarını almak için verdiği çabanın yanındadır.

Destek ve dayanışma ile hakkımız olanı alana kadar mücadeleye!”

(Kocaeli/EVRENSEL)