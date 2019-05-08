Berkin Elvan davası keşif raporu gelmediği için 19 Haziran'a ertelendi

Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili davada, 10 Nisan günü olay yerinde yapılan keşfe ilişkin rapor mahkemeye teslim edilmedi. Tanık olan polisler de duruşmaya katılmadı. Bir sonraki duruşma 19 Haziran'a ertelendi.

MA'nın haberine göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili polis memuru Fatih Dalgalı'nın tutuksuz yargılandığı davanın 12'nci duruşması İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık polis Fatih Dalgalı'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan ile çok sayıda kişi de duruşmaya katıldı. Duruşma gelen evrakların okunması ile başladı. 10 Nisan'da Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde yapılan keşif raporunun hazır olmadığı görüldü. Önceki duruşma tanık olarak dinlenilmesine karar verilen polisler de gelmedi.

BİLİRKİŞİNİN İBRAZINI İSTEDİ

Bilirkişi, keşif raporunu mahkeme heyetine sunmak için ek süre talep etti. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, verdiği ara kararında raporları ibraz etmek için bilirkişiye süre verdi. Mahkeme heyeti, kararında duruşmaya gelmeyen tanık polisler için görev yerlerine talimat yazılmasına ve mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan polisler hakkında zorla getirme kararı çıkarmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, önümüzdeki celse teşhis işlemlerinin yapılacağını ve Dalgalı'nın görev yaptığı yerin mahkemesinde hazır edilmesini ve duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 19 Haziran gününe erteledi.

"SADECE BİZ DEĞİL TÜM TOPLUM ADALETE AÇ"

Duruşmanın ardından Elvan ailesi ve avukatları adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, "Keşfin sonucu gelmedi. Beş, altı tanık daha var ama onlar duruşmaya gelmedi. 19 Haziran'a yine burada olacağız. Raporun sonucunu bekleyeceğiz. Avukatlarımızla birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz hukuka, adalete açız. Sadece Elvan ailesi değil, bütün toplum adalete aç. İşte İstanbul seçimlerini gördük. İşte bizim mahkeme sonucunu da öyle uzatıyorlar. Zaman her şeyin ilacı. Ama gidiciler. Artık bunların sonunun geldiğini düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda hak yerini, adalet yerini bulur" dedi.

"BENİM Mİ ANNELER GÜNÜM KUTLANIYOR?"

Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Anneler günü yaklaşıyor. Çok güzel hediyeler veriyorlar bizlere de. Ben adliyelerde kaç senedir sürünüyorum. Emir vererek çocuğumu vurdurdu. Beni meydanlarda yuhalattı. Şimdi benim mi anneler günümü kutluyor? O kadar katledilen çocuklar var ki. Onların hangisinin ailesinin anneler gününü kutluyor. Bize öyle güzel anneler hediyesi verildi ki. Ama inanıyorum ki bu adalet gelecek" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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