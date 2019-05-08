Sudan’da beş ayda 90 sivil hayatını kaybetti

Sudan Doktorlar Komitesi, aralıktan bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde 90 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, cumartesi Niyala kentinde polisin saldırısı sırasında karnından vurulan Saad Muhammed Ahmed’in ölümüyle yaklaşık 4 aydır süren rejim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 90’a çıktığı belirtildi. Ölülerin, silah, gaz bombası, işkence ve araçla ezme gibi yöntemlerle güvenlik güçlerince gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan Sudan’da darbeci askeri geçiş konseyinin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle başkent Hartum’daki Ordu Komutanlığı binası önünde gösterilerini sürdüren Sudanlılar, iftarlarını gösteri alanında açıyor. Bazı gönüllü göstericiler, iftar için yemekler hazırlıyor. (DIŞ HABERLER)