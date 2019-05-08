Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı

13 Aralık 1980'de 12 Eylül darbecilerinin yaşını büyüterek idam ettiği Erdal Eren için, 1983 yılında antifaşist gençlik kampında seslendirilmiş bir marş yayımlandı. Danimarka’da yapılan kampta marşı Hindistan Gençlik Delegasyonu besteleyip seslendirmiş.

Hindistanlı gençlerin Erdal Eren marşı, Köstebek Kolektif tarafından yayımlandı. Videonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Temmuz 16 - Ağustos 01, 1983 tarihleri arasında Danimarka’nın Roskilde kentinde, 6. Uluslararası Anti-Faşist Anti-Emperyalist Gençlik Kampı düzenlenir. Bu kampa, aralarında Türkiye, Hindistan, ABD, Kanada, Almanya’nın da olduğu birçok ülkeden devrimci gençlik örgütleri katılır. Türkiye’de 12 Eylül faşizminin yaşandığı ve dünyada kapitalist sistemin yeniden yapılanmaya girdiği bir bağlamda gerçekleşen gençlik kampı, Türkiyeli devrimcilerin etkisiyle ‘Faşizme Ölüm, Halka Hürriyet’ sloganının tüm katılımcı örgütler tarafından benimsendiği bir atmosferde geçer. Kampa katılan Hindistan Gençlik Delegasyonu, 12 Eylül rejiminin katlettiği Erdal Eren anısına bir marş besteleyip seslendirmiştir. Enternasyonal mücadelenin hafızasına bir damla su taşımak için, 1983 yılında bestelenen bu marşı orijinal diliyle ve Hindu, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış sözleriyle paylaşıyoruz. Erdal Eren’in anısına saygıyla… Bu kaydı uzun yıllar arşivlerinde saklayan ve bizlerle paylaşan Ferudun ve Sahilde Top’a teşekkürlerimizi sunarız.” (HABER MERKEZİ)

Erdal Eren’in yayımlanmamış mektubu

Erdal Eren anılıyor: 'Gençliğin mücadeleden başka seçeneği yok'