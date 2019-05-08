Çocuk istismarından hapis cezası alan muhtarın mazbatası iptal edildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılandığı davada aldığı ceza mahkemece onanan muhtarın mazbatası iptal edildi. Mazbata en çok oy alan ikinci adaya verildi.

AA'nın verdiği bilgiye göre, Karakurt Mahallesi Muhtarı Yaşar Topbaş hakkında, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla dava açıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Mayıs 2018’de görülen karar duruşmasında Yaşar Topbaş’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Topbaş’la ilgili karar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

4 YIL HAPİS CEZASI ALDI, MAZBATASI İKİNCİ ADAYA VERİLDİ

Karakurt Mahallesi’nden 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde tekrar aday olan Yaşar Topbaş, muhtar seçilerek Pamukkale İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinin Topbaş hakkında verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 21 Mart’ta onanırken, karar seçimden sonra tebliğ edildi.

Pamukkale İlçe Seçim Kurulu, kesinleşen hapis cezası nedeniyle Topbaş’ın mazbatasını iptal ederek Karakurt Mahalle Muhtarlığı mazbatasını seçimde en çok oy alan ikinci aday Kadir Kıvrak’a verdi. Topbaş’ın ise adresinde bulunamadığı, güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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