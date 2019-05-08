CHP'den seçim için seferberlik ilanı

CHP’de yenilenecek İstanbul seçimi için olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısında, 23 Haziran’a kadar yaklaşık 1.5 ay boyunca adeta bir seferberlik ilan edilerek partinin İstanbul’a çıkarma yapması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 45 gün boyunca Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı haksızlığın bütün İstanbullulara anlatılması gerektiği, İstanbul’un sokak sokak gezilerek partinin tüm imkanlarının kullanılması gerektiği ifade edildi. Milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de aktif olarak sahada yer alması değerlendiriliyor.

Habere göre, PM toplantısında CHP’nin yaklaşık 1.5 aylık süre içerisinde tam bir seferberlik halinde hareket etmesi gerektiği görüşü dile getirildi. CHP’nin bütün imkânlarıyla İstanbul’da kamp kurması, İmamoğlu’nun uğradığı haksızlığın bütün İstanbullulara anlatılması gerektiği ifade edildi. 23 Haziran’a kadar geçecek yaklaşık 1,5 aylık süre içerisinde İmamoğlu’nun mağduriyetinin herkese anlatılması için milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin de aktif olarak sahada yer alması değerlendiriliyor. (HABER MERKEZİ)

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