Kaymakam talimatı üzerine Cizre Belediyesine X-Ray yerleştirildi

Polis Şırnak'ta 31 Mart seçimlerinde HDP'nin kazandığı Cizre, Silopi ve İdil ilçe belediyeleri girişine güvenlik gerekçesiyle X-Ray cihazı ve güvenlik kulübeleri konumlandırdı.

POLİS, EŞ BAŞKAN ZIRIĞ’I TEHDİT ETTİ

Cizre’de dün akşam belediye binasına gelen çok sayıda polis, vinçle getirdikleri X-Ray cihazı ve bariyerleri güvenlik gerekçesiyle belediye girişine koymak istedi. Yaşananlar üzerine belediye binasına gelen Cizre Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Zırığ ve meclis üyeleri, X-Ray cihazı ve güvenlik bariyerlerinin yerleştirilmek istenmesine tepki gösterdi. HDP’li Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ'ın X-Ray cihazının yerleştirilmesine izin vermemesi üzerine polis ile tartışma yaşadı. Zırığ'ın gerekçenin ne olduğunu sorması üzerine polis, “Gerekçeli kararlar var, açıklamak zorunda değilim” diye cevap verdi. Zırığ, cihazın belediye girişine bırakılmasına itiraz ederek buna izin vermeyeceklerini ifade edince polis, eş başkanı tehdit ederek karşılık verdi.

Cizre Belediye binası polis ablukasına alındı. Polis bina girişine gerekçe dahi göstermeden x-ray cihazı yerleştirmek istiyor. Belediye önünde bekleyiş sürüyor https://t.co/3kWAYefW00 pic.twitter.com/ll0aM6Fgml — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 7 Mayıs 2019

POLİS: EVET KANUNA AYKIRI HAREKET EDİYORUZ

Saatlerce süren tartışma ve gerginliğin ardından polisler, İlçe Kaymakamının imzasının bulunduğu ve kamu güvenliğine ilişkin tedbir alınması gerekçesiyle yazılmış bir belge getirdi. Eş başkanlar, belgede yer alan genelge ve talimatın ne olduğunu öğrenmek isteyerek belgenin yasaya aykırı olduğunu ifade etti. Eş Başkan Zırığ, "Kanuna ve yasaya aykırı bir belgeyle yanımıza geliyorsunuz. Kanunsuz bir işlemi uygulamayı kabul ediyor musunuz? Bu hukuksuz bir belge. Kaymakam buraya talimat veremez" diye konuştu. İlçe Emniyet Müdürü ise, "Kısıtladığımız bir şey yok, sizi koruyoruz" yanıtını verdi. Eş Başkan Zırığ'ın bir kez daha "Kanuna aykırı mı hareket ediyorsunuz?" diye sorması üzerine de İlçe Emniyet Müdürü "Evet, kanuna aykırı hareket ediyoruz" cevabını verdi. İlçe Emniyet Müdürü'nün bu cevabı üzerine belediye eş başkanları bina dışına çıktı. Saatlerce süren tartışmaların ardından polis, X-Ray cihazını belediye girişine yerleştirdi. ( Şırnak/EVRENSEL)