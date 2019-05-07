Cizre Belediyesi polis ablukasında

Şırnak'ta Cizre Belediyesi binası akşam saatlerinde polis tarafından ablukaya alındı. Polisler gerekçe dahi sunmadan belediye binası girişine x-ray cihazı koymak istedi. HDP'li Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ'ın itiraz etmesi üzerine belediye ablukaya alındı.

Cizre Belediyesini akşam saatlerinde abluka altına alan polisler herhangi bir gerekçe göstermeden, belediye binası girişine x-ray cihazı konumlandırmak istedi. HDP’li Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ x-ray cihazının yerleştirilmesine izin vermemesi üzerine polis ile tartışma yaşadı. Zırığ gerekçenin ne olduğu sorması üzerine polis, “Gerekçeli kararlar var, açıklamak zorunda değilim” diye cevap verdi. Zırığ,

cihazın belediye girişine bırakılmasına itiraz ederek buna izin vermeyeceklerini ifade edince polis, eş başkanı tehdit ederek karşılık verdi.

Cizre Belediye binası polis ablukasına alındı. Polis bina girişine gerekçe dahi göstermeden x-ray cihazı yerleştirmek istiyor. Belediye önünde bekleyiş sürüyor https://t.co/3kWAYefW00 pic.twitter.com/ll0aM6Fgml — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 7 Mayıs 2019

"GEREKÇE DAHİ YOK"

Duruma ilişkin Evrensel'e bilgi veren Cizre Belediye Meclis Üyesi Mirza Kurt, akşam saatlerinde x-ray cihazını polisin belediye girişine yerleştirmeye çalıştığını yarından itibaren yurttaşların belediyeye aranarak alınmak istendiğini ifade etti. Kurt, “Biz burada talimatın nereden verildiğini bilmemiz gerektiğini söyledik. Kayyum döneminde x-ray cihazı vardı. Yalnız seçimi kazandıktan x-ray, güvenlik bariyerleri kaldırıldı. Şu an tekrar aynı uygulamayı yapmak istiyorlar. Biz kabul etmedik. Kendileri gerekçelerinin olduğunu söylüyorlar fakat herhangi bir yazılı gerekçeleri dahi yok” dedi. (Şırnak/EVRENSEL)