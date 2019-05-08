Zoraki Kral ya da Mavi Kan

Doç. Dr. Dilek KURT

Göztepe Oda Tiyatrosu, ilginç ve anlamlı projelerle bu sezon İstanbul kültür-sanat hayatında yer alıyor. Bunlardan biri “Karanlık Edebiyatın Prensi Edgar Allan Poe, Öykü Okuması” bu etkinliği kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler, 26 Mayıs tarihinde Göztepe Oda Tiyatrosu’nda yerlerini alsınlar. Ayrıca Göztepe Oda Konserleri de tadı damakta kalanlardan…

Benim detaylı olarak söz etmek istediğim etkinlik ise, “Mavi Kan” oyunu. Oyun bizde “Zoraki Kral” adıyla vizyona girmiş olan 4 Oscar’lı “The Real King’s Speech” adlı filmin başarılı bir uyarlaması. Daha doğrusu oradaki tarihi gerçeklikten esinlenerek yeniden yazılmış bir oyun. Tarihi gerçeğe, sağlıklı bir dramaturjiyle sanatsal bir dokunuş. Oyun Gökhan İçöz tarafından yazılıp yönetilmiş. Gökhan İçöz ve Tayfun Yılmaz rol alıyorlar. Oyunu beyin fırtınalarıyla kotarıp sahneye taşıyan ikiliyi izlemek büyük keyif. Neden diye soracak olursanız; her ikisinin de oyunculukları son derece profesyonel, doğal ve duru. Özellikle genç oyuncuların da gidip izlemesi bir ‘master classs’ etkinliği işlevi görebilir.

BAŞARILI BİR PERFORMANS ORTAYA KOYUYORLAR

Sade ve duru tiyatro yapmak, reji açısından, oyunculuk açısından, dramaturgi, ışık, müzik, kostüm açsından apayrı bir beceri. Tüm gereksiz süslemelerden, fazlalıklardan, sanatsal abartıdan uzak yalın sanatı ortaya koymak ustalık istiyor. Hele konuşma hataları yapan ve bunun farkında olmayan oyuncularla çevriliyken etrafımız. Oyuncunun pek çok yeteneğinin yanı sıra, konuştuğu dile hakim olması gerek hatasız gerek güzel konuşabilmesi asal görevi. Gökhan İçöz ve Tayfun Yılmaz’da bu konuda oldukça titiz ve başarılı bir performans ortaya koyuyorlar. Bu ikiliyi yeni sezonda da bir komedi oyununda da izleme şansınız olacak.

Geçmişte Gülriz Sururi ile pek çok kez aynı sahneyi paylaşmış olan Gökhan İçöz uzun yıllardır ara verdiği tiyatroya bu oyunla döndü. Tayfun Yılmaz’la hem bu oyun, hem gelecek sezona hazırlayacakları oyunla yine izleyici karşısına çıkacaklarını söylüyor. Tayfun Yılmaz ise, 43 yıllık dostluklarının verdiği samimiyet, güven ve sıcaklığın kendilerini sahnede çok rahatlattığını söylüyor. Ve evet haklı, bu sinerji izleyiciyi de çabucak sarıyor. Sanki kraliyetin bir odasında, sizin yanı başınızda tüm bunlar oluveriyormuş gibi hissediyorsunuz.

DOSTLUK BİR TARAFTA EGO DİĞER TARAFTA

Oyunun dramatik çatışma noktaları arasında, bir tarafta insanoğlunun çaresizliği diğer tarafta bununla başa çıkacak gücü ve iradeyi bulmasından söz edilebilir. Tabii dostluk bir tarafta ego diğer tarafta. Bu ikisinin cenki sonucu; insanın cesareti, azmi ve iradesi zaman zaman kendisini bile şaşırtabilir. Bir kral da olsa güçlü yanlarıyla, zaafları hatta engelleriyle insan insandır. Ve her insan gerçek bir dosta ihtiyaç duyar. Kanı mavi olsa da...