Gazeteci Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası

Gazeteci Hasan Cemal’in 2015 yılında kaleme aldığı, “Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı yazısı nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Hasan Cemal’e 3 ay 22 güne hapis cezası verdi, cezayı ise 3 bin 3600 TL adli para cezasına çevirdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hasan Cemal ile avukatı Fikret İlkiz katıldı. Duruşmayı gazeteciler, akademisyenler, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) temsilcileri de takip etti.

"HEP BARIŞI SAVUNDUM"

Duruşmada savunma yapan Hasan Cemal, Türkiye demokrasisinde ve hukuk alanında büyük bir çöküş yaşandığını belirterek, “75 yaşında 50 yıllık bir gazeteci olarak ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılanmam da, bu büyük çöküşün göstergesidir. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman propaganda yazarı olmadım, hep barışı savundum. Kürt sorunuyla ilgili dört kitap, binlerce yazı yazdım. Hepsinde barış vardır. Bunca yıl sonra beni hâlâ 'terör propagandası’ndan hapse atmak isteyen zihniyetin hukuk ve özgürlükle ilişkisi yoktur” diye konuştu.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, "Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hasan Cemal’in aynı suçlamayla İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 1 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirten heyet, bu iki dosyanın normal şartlarda birleştirilmesi gerektiğini ancak İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği hükmün kesinleştiğini belirterek, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 1 yıl 3 ay hapis cezasını kendi verdiği cezadan mahsup etti. Mahkeme Cemal’e 3 ay 22 güne hapis cezası verdi, cezayı 3 bin 3600 TL adli para cezasına çevirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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