Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunları: Demokrasiye sahip çıkma zamanı

Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulları İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin ortak açıklama yaparak demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı.

Açıklamada, bu kararın zemininin, iktidar çevrelerince yapılan açıklamalarla, yürütülen tehdit politikasıyla, KHK’li belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesiyle, KHK ile ihraç edilen seçmenlerin “oy hakkının” tartışmaya açılabilmesiyle bilinçli biçimde oluşturulduğu belirtildi.

YSK kararının ardından kendi çıkarını her şeyin üzerinde gören siyasal bir güce dikkat çekilen açıklamada, seçimlerin iptalinin sivil bir darbe ve yeni rejimin halkın iradesi karşısında gerçek yüzü olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugünümüzü ve yarınımızı tehdit eden, halkın iradesini ve hukukun üstünlüğünü yok sayan her uygulama karşısında demokrasiden yana olmak kurumsal sorumluluğumuzdur. Yurttaşın en temel hakkı olan oy hakkının gasbedilmesi karşısında demokrasinin safında olmak sadece kurumların değil, tüm yurttaşların sorumluluğudur. Herkesi bu sorumlulukla demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)