İBB onayladı, gazetecilerin ücretsiz seyahat kartı süresi uzatıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin İstanbul’da yaşayan ücretsiz seyahat kartı kullanım süresi biten gazetecilerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine yaptığı başvuru olumlu sonuç verdi. Sarı basın kartı sahibi gazetecilerin süresi biten ücretsiz seyahat kartlarını kullanım süresi 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün kaldırılması, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı’nın kurulması, Basın Kartı Yönetmeliğinin değişmesi ve Yeni Basın Kartı Komisyonu’nun kurulamaması nedeniyle basın kartları yenilenememişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17 Ocak 2019 tarihinde yaptığı duyuru ile gazetecilerin kartlarının yenilenmesi için10 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru süresi tanımıştı. 16 bine yakın gazetecinin kartlarının yenilenmesiyle ilgili başvurular alındı. Ancak bu süreçte birçok basın kartı sahibi gazetecinin ücretsiz seyahat kartının kullanım süresi de sona erdi.

Gazetecilerin mağduriyetini gidermek için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurarak kartların kullanım süresinin uzatılmasını istedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne 7 Mayıs 2019 tarihinde gönderilen İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ahmet Ak ve Genel Müdür Yardımcısı Abuzer Beyret imzalı yazıda gazetecilerin ücretsiz seyahat kartlarının kullanım süresinin 31 Temmuz 2020’ye uzatıldığı belirtildi.

Ücretsiz seyahat kartı kullanım süresi sona eren gazeteciler, İstanbul Kart Başvuru Merkezleri’ne şahsen başvurarak kartlarını güncelleyebilecek. (HABER MERKEZİ)