Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu

İHD tarafından her yıl verilen Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’nin 17’ncisi düzenlenen törenle sahiplerine verildi.



İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi tarafından 2003 yılından bu yana verilen Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri bu yıl “İnsan Haklarına Saygı ve Hukuka Dönüş” temasıyla sahiplerini buldu. 17’ncisi verilen ödül Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı.



Açılış konuşmasını İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri yaptı. Yoleri, düşünce ve ifade özgürlüğü ödül töreninin Ayşe Zarakolu’nun mücadelesini sürdürme açısından önemli bulduklarını belirtti. Ayşenur Zarakolu için, “Hapishanede tutulan tutsakların sesiydi” diyen Gülseren, ”Farklı kimlerin sesiydi. Biz bu ödülü verirken her yıl bir tema belirliyoruz. Bu yıl insan haklarına saygı ve hukuka dönüş temasıyla ödüllerimizi veriyoruz” dedi. Hukuk dışılığın yerleşik hale getirildiğini vurgulayan Gülseren, “Bugün anayasa ve yasalar yok. Hukuk dışı bir yönetim altındayız. Bununla birlikte insan haklarını güvencesiz bırakmış bulunmaktadır. Hukuka dönüşün en önemli mücadelesi yürüyoruz. İnsan haklarına dayalı bir hukuk mücadelesini sürdürmek önemli” diye konuştu.



Ödül verilen isimlerden biri gazeteci Ayşe Düzkan oldu. Düzkan, Özgür Gündem Nöbetçi Yayın Yönetmeliği davasında 18 ay hapis cezası verildi. Kesinleşen cezası nedeniyle 29 Ocak 2019’dan bu yana tutuklu ve halen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuluyor.



Ödülü temsilen Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı gazeteci Nevin Cedav alırken, JİN NEWS Ajansı Muhabiri gazeteci Safiye Alağaş verdi. Türkiye gazeteciler hapishanesi haline geldiğini, insanların ifade ve düşünce özgürlüğünün giderek kısıtlandığını dile getiren Safiye Alağaş, “Türkiye dünyada en çok gazetecinin tutuklandığı bir ülke. Sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklanıyor gözaltına alınıyor ceza alıyorlar. Cezaevinde olan bir kısım gazeteci şuan açlık grevinde. Türkiye öyle bir hale geldi ki insanlar artık kendilerini ifade edemiyorlar. Cezaevlerinde insanlar kendilerini ifade edebilmek için açlık grevindeler. Açlık grevinde olanların anneleri çocuklarının sesini duyurabilmek için nöbet eylemindeler. Bu anneler gözaltına alınıyor, yerlerde sürükleniyor kendilerini ifade edemiyorlar. Umuyorum bu sorun bir an önce çözüme kavuşur ve herkesin kendisini rahatça ifade edebildiği bir ülkede yaşarız” dedi.



Ödül alanlardan isimlerden biri de Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı. Fincancı, Adli Tıp ve işkencenin belgelenmesi alanlarında değerli çalışmalar yaptı ve bu çalışmalarını baskı altında sürdürmeye devam etti. Ödülü alan Şebnem, “Benim için büyük bir onur. Ama aynı zamanda çok öfkeliyiz. Kopyala yapıştır iddianamelerle haklarımız elimizden alınıyor. Ben emri verenleri değil. Emre itaat edenlere kızıyorum. Hukukun üstünlüğü mücadelesini vereceğiz. Cezaevlerinde açlık grevinde olanları haklarını arayanları selamlıyorum” diye konuştu.



Ödül verilen bir diğer isim İnsan Hakları destekçisi ve şuan Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Osman Kavala. Cezaevinden bir mesaj gönderen Kavala, ödülü almanın kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

Ödül töreninde, yurt dışında bulunan Gazeteci-Yazar Rakıp Zarakolu’nun insan haklarına ilişkin gönderdiği mesajı okundu.



Tören, müzik dinletisiyle son buldu. (HABER MERKEZİ)