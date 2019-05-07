Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta

İnsan hakları savunucusu ve yayıncı Ayşenur Zarakolu adına İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 17’ncisi verilecek olan Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

Bu yıl ödüller, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yönetmenliği kampanyasına katılan ve aldığı 1 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine giren gazeteci Ayşe Düzkan ve hak savunucusu Osman Kavala’ya verilecek.

Ödüller, sahiplerine 9 Mayıs 2019 saat 19.00’da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nda verilecek.

"BASKILARA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, “17 yıldır Ayşenur Zarakolu’nun da yaşamı boyunca mücadele ettiği düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ayşenur Zarakolu’nu kaybettikten sonra da onun mücadelesini bu ödül vesilesiyle bir kez daha gündeme gelmesini, düşünce ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılara karşı mücadele etmenin de ne derece gerekli olduğuna işaret ediyoruz. Buna dair bir düşünceyi de aynı zamanda bu süreçte büyütmek istiyoruz” dedi.

"İÇERDEKİ SESİ DIŞARIYA TAŞIMIŞTIR"

Zarakolu’nun yaşamı boyunca kıymetli bir hak savunucu olduğuna dikkat çeken Yoleri, “Aynı zamanda bir yayıncı olarak da bu alana çok çeşitli katkılarda bulundu. 1980’lerin 1990’ların karanlık yıllarında hapishanelerde bulunan ve düşünsel üretimleri olan pek çok yazarın, şairin tanınması, içerdeki sesinin dışarıya taşınmasına yayıncılık faaliyetleriyle Ayşenur Zarakolu aracılık etmişti. Yine bu ülkede sesleri hep kesilen, görünmez kılınan Ermenilerin ve Kürtlerin de sesini kamuoyuna taşıyan, onların duyulmasını, bilinmesini sağlayan bir yayıncıydı. O yüzden de biz onun mücadelesinin çok özel değerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu ödülleri her yıl vererek de onun mücadelesini bıraktığı yerden sürdürmeye gayret ediyoruz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)