07 Mayıs 2019 20:44

Batıkent Dayanışma Platformu: YSK’nin kararı gayrimeşrudur

YSK’nin seçim iptali kararına Batıkent Dayanışma Platformu açıklama yaparak tepki gösterdi.

Batıkent Dayanışma Platformu: YSK’nin kararı gayrimeşrudur

YSK logosu

    • Paylaş

    Batıkent Dayanışma Platformu, YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili karara tepki gösterdi. Batıkent Dayanışma Platformundan yapılan açıklamada kararın halk iradesinin gasbı anlamına geldiği ifade edildi.

    31 Mart seçimleri sonrası AKP’nin YSK’ye yaptığı itiraz sürecini de eleştiren platform, “31 Mart yerel seçimlerinden bu yana ‘Bir şeyler olmasa bile kesinlikle bir şey oldu’ gibi akla ziyan gerekçelerle oyların yeniden sayılmasını talep eden hayali ve sahte seçmen avına çıkan, bunlara rağmen öne sürdüğü her gerekçe boşa çıkan Cumhur İttifakının 1 ay boyunca yürüttüğü operasyonun sonunda YSK İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptaline karar verdi” dedi.

    YSK’nin aldığı kararla kendi içtihatlarını da hiçe saydığını ifade eden Batıkent Dayanışma Platformu, “YSK ülkemizde demokrasiden geriye kalan son haklardan birine seçme ve seçilme hakkına el uzatmıştır” dedi.

    YSK üyelerinin görev sürelerinin de anayasaya aykırı şekilde uzatıldığını hatırlatan platform, iptal kararının gayrimeşru olduğunu ifade etti.

    Batıkent Dayanışma Platformunun açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı.

    “Üç büyük kent dışında bir kaç büyükşehir belediyesini de kaybeden AKP ekonominin anahtar kenti, büyük rant kaynağı olan İstanbul’dan kolay vazgeçmeyeceğini her tutumuyla göstermiş ve sandığa siyasi bir darbe yapmıştır.

    Tüm devlet olanaklarını kullanmalarına rağmen seçimlerde oyların çalındığı sahte seçmen, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığın iddialarını temellendiremeyenlerin imdadına YSK yetişmiştir .YSK kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz olduğunu iddia ederek halkın iradesine büyük saygısızlık yapmıştır.

    Bu süreç aynı zamanda Kürt illerinde seçilmiş yöneticilerin görevden alınarak yerlerine kayyum atanması ile başlayan 31 Mart seçimleri sonrasında KHK’lı oldukları gerekçesiyle seçilmiş yeni belediye başkanlarının mazbatasının verilmemesiyle devam eden siyasi tutumun zirvesidir. Tek adam rejimine uyumlu hale getirilmeye çalışılan yerel yönetimler için İstanbul simgesel bir anlam taşımaktadır.

    İstanbul’u AKP’nin kaybetmesi halkın tek adam rejimini sorgulamasının bir sonucudur ve iktidar bu mesajı kabul etmek istememektedir.

    Alınan bu karar İstanbul’un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’ya ve ona oy verenlere yönelik bir saygısızlık değil aynı zamanda bütün İstanbul’a hatta 82 milyon yurttaşa bir saygısızlıktır.

    Aynı seçimde aynı sandık kurullarıyla aynı zarftan çıkan üç oyun geçerli sadece iktidar partisinin kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar veren YSK ‘partiye göre hukuk parti için hukuk’ anlayışının egemenliğini ilan ederek kendi meşruiyetini ortadan kaldırmıştır ve AKP-MHP ittifakının noteri haline gelmiştir.

    İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı akla mantığa ve hukuka sığmamaktadır. Cumhur İttifakı YSK’yı yönlendirerek sandığa açıkça darbe yapmıştır.

    23 Haziran olarak belirlenen tarihte seçimler yenilenirse atı alıp Üsküdar’ı geçeceğini düşünenlerin hesapları tutmayacaktır. İstanbul halkı bu haksızlığın hukuksuzluğun ve siyasi darbenin elbette ki hesabını soracaktır. İstanbul seçiminin yenilenme kararı ne CHP’nin ne de Ekrem İmamoğlu’nun kendi sorunudur. Bu sorun bütün İstanbul halkının sorunudur bu sorun demokrasiyi yeniden kuracak olan işçilerin emekçilerin halkların kendi öz sorunudur. Dolayısıyla İstanbullular işçiler emekçiler halklar demokrasiye olan inançları ile sadece kentlerinin kaderini değil Türkiye’nin de kaderini belirleyecek olan kararı hep birlikte hiç zorlanmadan verecektir.

    Halkın iradesini gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.

    Milyonların kararını koltuk ve çıkar derdinde olan  bir avuç azınlığın yok saymasına izin vermeyeceğiz.

    Baskı ve hilelerinize asla boyun eğmeyeceğiz.

    Siz demokrasiyi yok ettikçe biz var edeceğiz.

    Siz ayrıştırdıkça biz birleşeceğiz.

    Siz ülkeyi karanlığa götürdükçe biz aydınlatacağız.

    Birleşe birleşe kazanacağız.

    Yaşasın demokrasi, yaşasın işçilerin emekçilerin halkın iktidarı.” (HABER MERKEZİ)

    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır

    Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır

    Barolardan YSK kararına karşı ‘Adalet Nöbeti’ çağrısı

    Barolardan YSK kararına karşı ‘Adalet Nöbeti’ çağrısı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Diyarbakır Kent Ormanı, konut alanı olarak belirlendi
    YAZARLAR
    Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Yargı eliyle gasp

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Denizler devrim demektir

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Suriye'de yeni manevra arayışları ve kaçınılmaz son!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Yaşlı şampiyon
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cizre Belediyesi polis ablukasında
    Cizre Belediyesi polis ablukasında

    Polisler, Cizre Belediye binası önüne x-ray cihazı yerleştirmek isteyen polisler, belediye binasını ablukaya aldı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde
    YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde

    YSK’nin seçim iptali kararına karşı dün mahallelerde başlayan eylemler ikinci günde de devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Denizler anıldı | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)
    Denizler anıldı | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

    68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde eylem ve etkinliklerle anıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı Adalet Nöbetine başladı
    İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı Adalet Nöbetine başladı

    YSK’nin İstanbul seçiminin iptali kararına karşı İstanbul ve İzmir Baroları Adalet Nöbeti başlattı.

    Gazeteci Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası
    Gazeteci Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası

    Gazeteci Hasan Cemal, “Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı yazısı nedeniyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti
    YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti

    YSK’nin seçim iptali kararı Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de gündemine oturdu. Öğrencilerle kararı değerlendirdik.

    Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır
    Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    Umuttan bir adım ötesi: Varlık
    Umuttan bir adım ötesi: Varlık
    1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
    1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Cansu Pişkin’e 10 ay hapis cezası
    Gazeteci Cansu Pişkin’e 10 ay hapis cezası

    Evrensel Gazetesi Eski Muhabiri Cansu Pişkin’e “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haber nedeniyle 10 ay hapis cezası verildi.

    HDP KHK’lilerin mazbatalarıyla ilgili AYM’ye başvurdu
    HDP KHK’lilerin mazbatalarıyla ilgili AYM’ye başvurdu

    HDP, YSK'nin KHK’li belediye başkanlarına ilişkin kararını AYM’ye taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    İYİ Parti YSK’nin iptal kararına itiraz etti, YSK reddetti
    İYİ Parti YSK’nin iptal kararına itiraz etti, YSK reddetti

    İYİ Parti YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararına itirazda bulundu. İtiraz YSK tarafından reddedildi.

    Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen’e 1 yıl 3 ay hapis cezası
    Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen’e 1 yıl 3 ay hapis cezası

    “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için yargılanan Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'yu takipten çıkaran İBB Twitter hesabı eriyor!
    İmamoğlu'yu takipten çıkaran İBB Twitter hesabı eriyor!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabı, seçim iptali kararı ve Ekrem İmamoğlu'yu takipten çıkarması sonrası on binlerce takipçi kaybetti.

    Adana'da cinsel istismara uğrayan çocuk intihara kalkıştı
    Adana'da cinsel istismara uğrayan çocuk intihara kalkıştı

    Adana’da, dayısı ve onun arkadaşının cinsel istismarına uğrayan M.C. şikayetlerine ve ailesinin kendisine inanmamasına isyan etti, intihara kalkıştı.

    Nisan ayında en az 145 iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
    Nisan ayında en az 145 iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

    İSİG Meclisi, Nisan 2019’da yaşanan iş cinayetlerine ilişkin raporu açıkladı. Rapora göre en az 145 işçi geçen ay hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Cezası onanan barış akademisyeni Füsun Üstel, Çağlayan'dan uğurlandı
    Cezası onanan barış akademisyeni Füsun Üstel, Çağlayan'dan uğurlandı

    1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Barış Akademisyenlerinden Füsun Üstel, İstanbul Adliyesinden uğurlandı.

    Tutuklu ailelerine engelleme sürüyor
    Tutuklu ailelerine engelleme sürüyor

    Yakınları açlık grevi ve ölüm orucunda olan tutuklu yakınlarının pek çok yerde yapmak istediği açıklama ve eylem polisler tarafından engellendi.

    Kalekol protestosuna ceza AYM’den döndü
    Kalekol protestosuna ceza AYM’den döndü

    Anayasa Mahkemesi, kalekol eylemlerinde 3 kişinin ölmesi ile ilgili protestoya verilen ceza ile ilgili, "devlet eylemlere sabır göstermeli" dedi.

    Açlık grevindeki vekiller: Öcalan’a tecridin bitirildiği açıklansın
    Açlık grevindeki vekiller: Öcalan’a tecridin bitirildiği açıklansın

    HDP milletvekilleri açlık grevinin sona ermesi için Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin bitirildiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

    Yıldız Sunta’da işten atılan 550 işçinin alacakları ödenmedi
    Yıldız Sunta’da işten atılan 550 işçinin alacakları ödenmedi

    6 aydır ücret alamadıklarını, borç içinde olduklarını hatırlatan işçiler, alacaklarının nasıl ödeneceği konusunda belirsizliğin son bulmasını istiyor.

    AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım
    AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday
    CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday

    CHP'de "Boykot mu seçim mi" sorusu yanıtlandı. Olağanüstü toplantı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden aday olacağı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi
    İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

    Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı.

    Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi
    Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

    AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin demokrasiyi güçlendireceğini iddia etti.