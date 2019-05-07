Batıkent Dayanışma Platformu: YSK’nin kararı gayrimeşrudur

Batıkent Dayanışma Platformu, YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili karara tepki gösterdi. Batıkent Dayanışma Platformundan yapılan açıklamada kararın halk iradesinin gasbı anlamına geldiği ifade edildi.

31 Mart seçimleri sonrası AKP’nin YSK’ye yaptığı itiraz sürecini de eleştiren platform, “31 Mart yerel seçimlerinden bu yana ‘Bir şeyler olmasa bile kesinlikle bir şey oldu’ gibi akla ziyan gerekçelerle oyların yeniden sayılmasını talep eden hayali ve sahte seçmen avına çıkan, bunlara rağmen öne sürdüğü her gerekçe boşa çıkan Cumhur İttifakının 1 ay boyunca yürüttüğü operasyonun sonunda YSK İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptaline karar verdi” dedi.

YSK’nin aldığı kararla kendi içtihatlarını da hiçe saydığını ifade eden Batıkent Dayanışma Platformu, “YSK ülkemizde demokrasiden geriye kalan son haklardan birine seçme ve seçilme hakkına el uzatmıştır” dedi.

YSK üyelerinin görev sürelerinin de anayasaya aykırı şekilde uzatıldığını hatırlatan platform, iptal kararının gayrimeşru olduğunu ifade etti.

Batıkent Dayanışma Platformunun açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı.

“Üç büyük kent dışında bir kaç büyükşehir belediyesini de kaybeden AKP ekonominin anahtar kenti, büyük rant kaynağı olan İstanbul’dan kolay vazgeçmeyeceğini her tutumuyla göstermiş ve sandığa siyasi bir darbe yapmıştır.

Tüm devlet olanaklarını kullanmalarına rağmen seçimlerde oyların çalındığı sahte seçmen, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığın iddialarını temellendiremeyenlerin imdadına YSK yetişmiştir .YSK kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz olduğunu iddia ederek halkın iradesine büyük saygısızlık yapmıştır.

Bu süreç aynı zamanda Kürt illerinde seçilmiş yöneticilerin görevden alınarak yerlerine kayyum atanması ile başlayan 31 Mart seçimleri sonrasında KHK’lı oldukları gerekçesiyle seçilmiş yeni belediye başkanlarının mazbatasının verilmemesiyle devam eden siyasi tutumun zirvesidir. Tek adam rejimine uyumlu hale getirilmeye çalışılan yerel yönetimler için İstanbul simgesel bir anlam taşımaktadır.

İstanbul’u AKP’nin kaybetmesi halkın tek adam rejimini sorgulamasının bir sonucudur ve iktidar bu mesajı kabul etmek istememektedir.

Alınan bu karar İstanbul’un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’ya ve ona oy verenlere yönelik bir saygısızlık değil aynı zamanda bütün İstanbul’a hatta 82 milyon yurttaşa bir saygısızlıktır.

Aynı seçimde aynı sandık kurullarıyla aynı zarftan çıkan üç oyun geçerli sadece iktidar partisinin kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar veren YSK ‘partiye göre hukuk parti için hukuk’ anlayışının egemenliğini ilan ederek kendi meşruiyetini ortadan kaldırmıştır ve AKP-MHP ittifakının noteri haline gelmiştir.

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı akla mantığa ve hukuka sığmamaktadır. Cumhur İttifakı YSK’yı yönlendirerek sandığa açıkça darbe yapmıştır.

23 Haziran olarak belirlenen tarihte seçimler yenilenirse atı alıp Üsküdar’ı geçeceğini düşünenlerin hesapları tutmayacaktır. İstanbul halkı bu haksızlığın hukuksuzluğun ve siyasi darbenin elbette ki hesabını soracaktır. İstanbul seçiminin yenilenme kararı ne CHP’nin ne de Ekrem İmamoğlu’nun kendi sorunudur. Bu sorun bütün İstanbul halkının sorunudur bu sorun demokrasiyi yeniden kuracak olan işçilerin emekçilerin halkların kendi öz sorunudur. Dolayısıyla İstanbullular işçiler emekçiler halklar demokrasiye olan inançları ile sadece kentlerinin kaderini değil Türkiye’nin de kaderini belirleyecek olan kararı hep birlikte hiç zorlanmadan verecektir.

Halkın iradesini gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.

Milyonların kararını koltuk ve çıkar derdinde olan bir avuç azınlığın yok saymasına izin vermeyeceğiz.

Baskı ve hilelerinize asla boyun eğmeyeceğiz.

Siz demokrasiyi yok ettikçe biz var edeceğiz.

Siz ayrıştırdıkça biz birleşeceğiz.

Siz ülkeyi karanlığa götürdükçe biz aydınlatacağız.

Birleşe birleşe kazanacağız.

Yaşasın demokrasi, yaşasın işçilerin emekçilerin halkın iktidarı.” (HABER MERKEZİ)

Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır