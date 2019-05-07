FilmAmed Belgesel Film Festivali başlıyor

Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından düzenlenen festivalde öne çıkan iki önemli tema; göç ve kadınların direniş ve yeni bir dünya yaratma hikayeleri. Festivalde, Rojava’dan, Avrupa’dan, Latin Amerika’dan, Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan 44 belgesel film ÇandAmed Sinema Salonu ve TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nde izleyiciyle buluşacak. Film gösterimlerinin yanı sıra forum ve söyleşilerin de olacağı festivalde, bütün yapımlar ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Festival ekibinin yaptığı açıklamada “Bu yıl festivalde en çok öne çıkan iki tema var: Birisi göç, diğeri ise kadınların direniş ve yeni bir dünya yaratma hikayeleri. Ve şüphesiz bu festivalin bu yılki en önemli ve bizi en çok gururlandıran yönü festivalde gösterilecek kırk dört filmden yirmisinin yönetmeninin kadın olmasıdır. Kadınların kamerasından yaşamı tarif etmenin, izleyicide de önemli etkiler yaratacağına inanıyoruz. Bu seneki festival afişimizde bakan ve gören kadının, baktığı ve gördüğü yere dikkat çekmek istedik.” denildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)