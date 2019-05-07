Belediyelerden İstanbullu seçmene esprili 23 Haziran mesajı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından bazı belediyeler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, İstanbullu tatilcilere 23 Haziran'da sandığa gidip oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

DATÇA BELEDİYESİ: KAR VE KUM FIRTINASI NEDENİYLE

Datça Belediyesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı. 24 Haziran'da herkesi bekleriz” yazılı paylaşımda bulundu. Paylaşımın altındaki “Sevgili İstanbullular gelecek için tercihinizi lütfen sandığa taşıyın. Bizler Datça tatilinden en güzel anılarla dönmeniz için sizleri bekliyor olacağız” yazılı notla sandığa gitmeleri istendi.

ÇEŞME BELEDİYESİ: GELEN BİR FIRTINA NEDENİYLE

Benzer bir paylaşım da Çeşme Belediyesi'nden geldi. Çeşme Belediyesi de Twitter hesabından Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran imzalı olarak, “Uyarı! İstanbul'dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizde 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır” mesajı paylaşıldı.

ADANA BELEDİYESİ: 23 HAZİRAN'DA HAVA 150 DERECE

EDREMİT BELEDİYESİ: DEMOKRASİ TADİLATI NEDENİYLE

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ: DİP DALGA NEDENİYLE

Belediyelerden yapılan benzer paylaşımlar şöyle oldu:

(HABER MERKEZİ)