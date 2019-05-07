İTO’dan ceza alan 11 TTB üyesine destek

İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi 11 kişiye “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri için verilen hapis cezasına tepki gösterdi. Açıklamada konuşan İTO Başkanı Pınar Saip, “Hiçbir mahkeme savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini değiştiremez” dedi.

Mahkemenin, 11 konsey üyesine hapis cezası vermesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Saip, TTB üyelerinin barışı savundukları için cezalandırıldığını belirtti. TTB ve İTO olarak geçmişten beri haklarından davaların açıldığını dile getiren Saip, “Ama 12 Eylül dahil hiçbirinde hakkımızda ceza kararı verilmemişti. Karar arkadaşlarımızın suçlu olduğunu değil, Türk yargısının geldiği aşamayı göstermektedir” dedi.

Hiçbir mahkeme kararının savaşın başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere büyük yıkımlar getirdiği gerçeğini değiştiremeyeceğini söyleyen Saip “Ve hiçbir mahkeme savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini değiştiremez. 11 üyenin her biri hepimizin onurudur bu dava burada bitmez” şeklinde konuştu. TTB İkinci Başkanı Doktor Ali Çerkezoğlu ise “ Savaş bir halk sağlığı sorunudur demek suç değildir. Tıp öğrencileri stajda bunun aksini söylerlerse sınıftan geçemezler” dedi. (İstanbul/MA)