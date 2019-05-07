Tutuklu ailelerine engelleme sürüyor

Yakınları açlık grevi ve ölüm orucunda olan tutuklu yakınlarının Batman M Tipi Cezaevi önünde açıklama yapmasına izin vermeyen polis, 19 kişiyi gözaltına aldı. Diyarbakır'da açıklama yapmaları engellenen anneler de polis ablukasına rağmen yürüyüş düzenledi. Gebze M Tipi Kapalı Cezaevi önünde oturma eylemi yapmak isteyen ailelere polis engel oldu. Adana’da tutuklu aileleri tecridin kaldırılması talebi ile Ceyhan M Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. 101 gündür açlık grevinde olan Abdulselam Zeren’in annesi Hanım Zeren ise kimsenin evlat acısı yaşamaması için tecride bir an önce son verilmesi çağrısı yaptı.

19 TUTUKLU YAKINI GÖZALTINA ALINDI

Batman'da tutuklu aileleri, açıklama yapmak üzere Batman M Tipi Cezaevi önünde bir araya geldi. Cezaevi önünde tutuklu yakınlarının açıklama yapmasına “valiliğin kararı” gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

Yapılan görüşmede polis, açıklamanın cezaevinden uzak bir yerde yapılmasını isterken, tutuklu yakınları ise bu tutumu kabul etmedi.

Polislerce çembere alınan tutuklu yakınları, daha sonra gözaltına alındı. Bu sırada bir tutuklu annesi baygınlık geçirdi. HDP Batman İl Başkan Vekili İkram İrgi’nin de aralarında bulunduğu 19 kişi, Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Batman/MA)

TUTUKLU AİLELERİ: HER GÜN KOŞUYOLU PARKI’NDA OLACAĞIZ

Açlık grevi ve ölüm orucuna dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda oturma eylemi yapmak isteyen tutukluların anneleri, polislerce engellendi. Parkın çevresini önceki günden bu yana bariyerlerle kapatan polisler, anneler ile birlikte HDP milletvekilleri Remziye Tosun, Saliha Aydeniz ve Semra Güzel’in parka girişine izin vermedi. Bunun üzerine aileler, kaldırım üzerine oturma eylemi başlattı.

ÇEMBERE ALINDILAR

Oturma eylemi esnasında anneler, parka alınmamalarına tepki gösterdi. Tepki sırasında bir polisin, “Kürtçe konuşma seni anlamıyoruz. Valiliğin kararı var, sizi hiçbir şekilde parka almayacağız. Toplanmanıza dahi izin vermeyeceğiz” demesi dikkat çekti. Polislerce çembere alınan aileler, sık sık “Baskılar bizi yıldırılmaz” ve “Bijî Berxwadana zindana” sloganları attı. Tutuklu yakınlarının eylemi sürerken, HDP milletvekilleri Remziye Tosun, Saliha Aydeniz ve Semra Güzel ve HDP yöneticileri de polis müdürleriyle görüştü.

Fotoğraf: MA

POLİS VEKİLE EL KALDIRDI

Çevrede bulunan yurttaşlar da tutuklu ailelerine destek vermek istedi. Polis yurttaşlara müdahale etmek isterken, HDP’li vekiller Aydeniz ve Tosun duruma tepki gösterdi. Vekiller, kadın polisin tutuklu ailelerine hakaret ettiğini dile getirdi. Bu sırada kadın polisin Vekil Aydeniz’e el kaldırdığı görüldü.

Kısa bir bekleyişin ardından polis, annelerin farklı bir güzergahtan yürümelerini istedi. Batıkent güzergahında yürüyüşe izin verilmeyince aileler, yarım saat süren bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eyleminde polis amirinin sık sık aileleri, “Müdahale eder ve gözaltına alırım” sözleriyle tehdit ettiği görüldü.

EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK

Oturma eyleminin ardından ailelerin istedikleri güzergahtan yürüyüşlerine izin verildi. TUAY-DER binası önüne polis ablukasında yürüyen aileler, burada kısa bir açıklama yaptı. Aileler adına açıklama yapan Yesure Tufan, bundan sonra her gün Koşuyolu Parkı’nda eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Direnmeye devam edeceklerini dile getiren Tufan, “Ayakta durmaya devam edeceğiz. 7’den 70’e herkes bizim mücadelemize ses versin ve biz bu tecridi kıracağız. Bu tecrit kırılana kadar alanlarda olacağız. Anneler oturmayın evinizde, bugün oturma günü değil. Siz de bizimle olun. Cezaevinde yakını olsun ya da olmasın, tecrit son bulana kadar kimse sesiz kalmasın. Direnişimiz alanlarda sonuna kadar devam edecektir” dedi. (Diyarbakır/MA)

GEBZE’DE AİLELERİN EYLEMİ BİR KEZ DAHA ENGELLENDİ

Açlık grevinde olan tutukluların annelerinin Gebze M Tipi Kapalı Cezaevi önünde 9 Nisan’da başlattığı nöbet eylemi 29’uncu gününde. Gebze Cezaevi’nde önce çocuklarının açık görüşüne giden aileler, görüş sonrası cezaevi burada nöbet gerçekleştirdi. Ailelere destek amacıyla Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Şevin Coşkun da geldi.

Aileler, görüşten çıktıktan sonra oturma cezaevi önünde oturma eylemi yapmak istedi. Ancak polis ailelerin eylemlerine izin vermedi.



Bu sırada "Ölürüm Türkiyem" parçası yükselirken nereden çalındığı tespit edilemedi. (Kocaeli/MA)

ADANA’DA ANNELERDEN AÇIKLAMA: ÇOCUKLARIMIZ ÖLMESİN, TECRİT KALDIRILSIN

Adana’da çocukları cezaevinde açlık grevine olan tutuklu aileleri İmralı’da ve Türkiye genelinde tecridin kaldırılması talebi ile Ceyhan M Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi önünde basın açıklamasına izin verilmeyince aileler açıklamayı Ceyhan’da yaptı. TOMA ve Çevik Kuvvetlerle Kürkçüler Cezaevi’ne giden yol kapatılınca aileler basın açıklaması yerini değiştirerek Ceyhan M Tipi Cezaevi önünde ölümlerin son bulmasını istedi. Aileler “İçerde, dışarıda tecridi parçala, Leyla Güven onurumuzdur” sloganları attı.

Fotoğraf: MA

ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFLARINI TAŞIDILAR

HDP, DBP ve Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUAYDER) yöneticilerinin de katıldığı açıklamada konuşan anneler ellerinde açlık grevinde olan çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak “Ölümler son bulsun, çocuklarımız ölmesin, bir kişi daha ölmemesi için tecrit bir an önce kaldırılsın” dediler. HDP Adana İl Eşbaşkanı Mehmet Mahsun Eriğ, tutuklu aileleriyle birlikte tecrit kaldırılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler. (Adana/EVRENSEL)

"KİMSE EVLAT ACISI YAŞAMASIN"

101 gündür açlık grevde olan Abdulselam Zeren’in annesi Hanım Zeren, kimsenin evlat acısı yaşamaması için tecride bir an önce son verilmesini istedi.

Tarsus Cezaevi'nde olan oğlu ile telefonla görüştüğü belirten Anne Zeren oğlunun “Moralimiz yerinde, kararlıyız. Tüm kesimleri duyarlılığa davet ediyorum; Sesimize ses olun” dediğini aktardı.

Anne Zeren, “Tecrit bir an önce ortadan kaldırılsın. Anneler olarak içimiz yanıyor. Ölümler olmasın, kimse evlat acısı yaşamasın. Tek isteğimiz budur” diye konuştu. (Adana/MA)