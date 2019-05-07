Adana'da cinsel istismara uğrayan çocuk intihara kalkıştı

Adana’da, dayısı ve onun arkadaşının cinsel istismarına uğrayan M.C. adlı erkek çocuk, tarihi Taşköprü’ye çıkıp, intihara kalkıştı. Kendisine ailesinin inanmadığını, yaşadığı mahalledeki arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ve durumu anlattığı okul yöneticileriyle de problemler yaşadığını belirterek kendisini Seyhan Nehri’ne atlayan M.C., kayıkçılar tarafından kurtarıldı.

Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü’den atlamaya çalışan M.C’yi görenler, polise haber verdi. Bölgeye polislerle konuşan M.C., dayısı ile dayısının arkadaşının cinsel istismarına uğradığını belirterek daha önce emniyete verdiği şikayet dilekçelerini polis ekiplerine hatırlattı.

"ANNEM BANA DEĞİL KARDEŞİNE İNANIYOR"

DHA'nın aktardığına göre polislerin ikna edemediği M.C. yaşadıklarına kimsenin inanmamasına isyan ederek “Annem, babam, herkes üstüme çok geliyor, kavga ediyoruz. Bütün mahalle istimara uğradığımı biliyor. Ben ölürsem herkes kurtulur zaten. Faruk Hoca gelmeden inmem. İstismar olayından sonra Faruk Hoca ile görüştük hep. Dayım ile bir arkadaşı istismarda bulundu. Annem bana değil, kardeşine inanıyor. 3 gün önce mahalleye gittim, herkes yine dalga geçti. Faruk Hocama çok güveniyordum, ama o da beni şikayet etti” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

KAYIKÇILAR KURTARDI

Bu sırada olay yerine okul müdürü, yöneticiler ve Faruk isimli öğretmen geldi. Okul yöneticilerinin konuşmaya çalıştığı M.C., kendisini nehre bıraktı. İtfaiye ekipleri M.C.'nin tutunması için suya can yeleği attı. Taşköprü altına gizlenen kayıkçılar ise suya düşen M.C.'yi kurtardı. M.C. hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Okul yöneticileri ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Çocukların çok nadir durumda istismara dair yalan söyleyebileceğini belirten uzmanlar, çocukların söylediği her şeyin gerçek olduğunun altını çiziyor ve çocukların sözüne kulak verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. (HABER MERKEZİ)

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