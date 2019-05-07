Ekoloji Birliği 3. Meclis toplantısı Ankara'da yapıldı

Özer AKDEMİR

Ekoloji Birliği 3. Meclis toplantısı 4-5 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Yeni yürütme kurulunu belirleyen Ekoloji Birliği'ne yeni katılımlar da vardı.

Tüm Bel Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen iki günlük Meclis Toplantısı açılış konuşmasını yapan eş sözcülerden Süheyla Doğan Ekoloji Birliği'nin ülkede gelişen ekoloji mücadelelerinin sesi ve dayanışma ağı olma çabasındaki olumlu adımları aktarırken, birliğin ülke genelini ilgilendiren ekolojik gelişmelere dair refleksinin de her geçen gün geliştiğini dile getirdi. Yürütme Kurulu'nun altı aylık faaliyet raporunu sunan eş sözcülerden Caner Gökbayrak, verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ekoloji Birliği'nin Orta Karadeniz ve Ege'de gerçekleştirdiği bölge toplantılarının son derece yararlı olduğunu dile getiren Gökbayrak, meclis toplantılarında alınan kararların yaşama geçirilmesi için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

ÜÇ YENİ BİLEŞEN EKOLOJİ BİRLİĞİ'NE GİRDİ

Ekoloji Birliği Meclis toplantısının ilk günü üç örgütün birliğe bileşen olmak için başvurusu kabul edildi. Bunlar Ayancık Çevre Derneği, Çine Yaşam Platformu, Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu. Toplantıda ayrıca faal olmayan bazı birlik üyesi örgütlerin durumları da değerlendirilerek bu bileşenlerin Ekoloji Birliği bileşenlikleri düşürüldü.

ÖRGÜTSEL İŞLEYİŞ ŞEKİLLENİYOR

Ekoloji Birliği 3. meclis toplantısında birlik komisyonlarının oluşması, görev ve yetkileri konuları da tartışılırken, dernekleşme önerisi bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelendi. Altı ayda bir meclis toplantısı yapılmasının devam etmesi, belirlenecek Yürütme Kurulu üyeliklerinin ise bir yıl olması, YK'nın ise 45 günde bir toplanması örgütsel işleyişe dair alınan kararlar arasındaydı. Ekoloji Birliği, Birlik tarafından yapılacak çalışmalarda gereksinim duyulan mali giderlerin karşılanabilmesi için Mayıs ayından başlamak üzere her bileşenden aidat toplanması kararı da alındı.

EKOLOJİ BİRLİĞİ YENİ YÜRÜTME KURULU

Antalya Ekoloji Meclisi,

Artvin Çevre Platformu,

Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP),

Doğayı Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER),

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP),

Hasankeyf Koruma Girişimi,

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği,

Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH),

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV),

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP),

Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP),

ÜZERİNDE TARTIŞILAN VE KARAR ALINAN KONULAR

Ekoloji Birliği 3. Meclis toplantısında önümüzdeki döneme dair de çeşitli eylem ve etkinlik kararları alındı. Toplantıda, Ali-Aysin Büyüknohutçu anması, iklim krizi ve enerji çalıştayı, iklim davası açmak, yerel tohumlar, tarım zehirleri, hayvan hakları, sağlık etki değerlendirmeleri, orman yangınları/yakılmaları, kültür varlıklarının korunmasına dönük çabalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinde eski ÇED duyurularının yer alması, Alakır'da mücadele eden yaşam savunucularına yönelik tehditler-girişimler, bilirkişi ücretlerinin kamu tarafından ödenmesi, gizlenen bilimsel araştırma raporlarının kamuoyuna açıklanması gibi konu başlıklarında çeşitli kararlar alındı.