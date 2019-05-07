07 Mayıs 2019 15:09

Kalekol protestosuna ceza AYM’den döndü

Anayasa Mahkemesi, kalekol eylemlerinde 3 kişinin ölmesi ile ilgili protestoya verilen ceza ile ilgili, "devlet eylemlere sabır göstermeli" dedi.

Kalekol protestosuna ceza AYM’den döndü

Fotoğraf: Google Street View

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    Lice’deki kalekol yapımı protestolarında 3 kişinin öldürülmesini kınamak için Muş’ta bir araya gelenlere dönük ceza AYM’den döndü. AYM, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

    Eğitim Sen Muş Şube Başkanı Mustafa Demiraydın’ın da içinde bulunduğu kitle Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kalekol yapımının protesto edilmesi sırasındaki saldırı nedeniyle üç kişinin ölümünü protesto etmek üzere 24 Haziran 2014 tarihinde Valilik otoparkında toplandı. Burada basın açıklaması yapan kitle daha sonra dağıldı. Emniyet Müdürlüğü basın açıklamasına katılan ve Demiraydın’ın da aralarında bulunduğu kişilere idari para cezası verdi. Demiraydın’ın cezaya itirazı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kesin olarak reddedildi.

    "DEVLET EYLEMLERE SABIR GÖSTERMELİ"

    Bunun üzerine Demiraydın, eyleminin temel hak ve özgürlüklerin kullanımı niteliğinde ve sendikal bir etkinlik kapsamında olduğunu belirterek toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini söyleyerek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM konuyla ilgili kararını açıkladı ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararda “Barışçıl amaçlarla bir araya gelmiş kişilerin toplantı hakkını kullanırken kamu düzeni açısından tehlike oluşturmayan ve şiddet içermeyen davranışlarına devletin sabır ve hoşgörü göstermesi çoğulcu demokrasinin gereğidir.” ifadelerine yer verildi.

    "VERİLEN PARA CEZASI UYGUN DEĞİL"

    “Basın açıklamasının kamu hizmetlerini aksattığının, kamu düzenini bozduğunun veya bozma tehlikesi ortaya çıkardığının, ilgili ve yeterli surette ortaya konulduğu söylenemez.” Denilen AYM kararında şu ifadelere yer verildi: “Sonuç olarak Anayasa'nın 34. maddesinde belirtilen meşru amaçları gerçekleştirmek için gerekli görülen önlemler ile başvurucunun aynı madde kapsamındaki hakları arasında adil denge sağlanamamıştır. Bu nedenle başvurucuya verilen idari para cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.” (İstanbul/EVRENSEL)

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