Açlık grevindeki vekiller: Öcalan’a tecridin bitirildiği açıklansın

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevi yapan HDP Milletvekilleri Leyla Güven, Dersim Dağ, Murat Sarısaç, Tayip Temel, “Açlık grevlerinin sona ermesi için hükümet tecridin bitirildiğini açıklasın” dedi.

8 yıl aradan sonra Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yapmasının önemli ve tarihi olduğu belirtilen açıklamada, “Ancak şu soruyu da akıllara getirdi ‘Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz ki keyfi bir şekilde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan engellenen avukat görüşü oldu diye seviniyoruz?’ Evet, hepimiz buruk bir sevinci yaşıyoruz. Çünkü bu görüşme olsun diye aylardır bedenler eriyor. Bu görüşme olsun diye 8 gencecik insan yaşamını ortaya koydu. Bu görüşme olsun diye annelerimiz her gün yerlerde sürükleniyor. Bu görüşme olsun diye binlerce evde 6 aydır tencere kaynamıyor. Bir devlet kendi yasalarını uygulasın diye, yasalar herkes için eşit uygulansın diye! Sayın Öcalan’ın son mesajında önemle altını çizdiği gibi ‘İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşıya ihtiyaç vardır. Türkiye’nin ve hatta bölgenin sorunlarını, başta savaş olmak üzere, fiziki şiddet araçlarıyla değil yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz.’ İşte bunun gibi önemli mesajlar kamuoyuna ulaşabilsin diye mücadele ettik ve tecridin tümden ortadan kalktığı bir ortamda sayın Öcalan’ın ülke ve bölge çapında demokratikleşme ve barışa çok daha önemli katkılarının olacağı aşikardır” denildi.

İmralı’da sürdürülen uygulamalara son verileceğine dair en ufak bir güvence verilmeden Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmenin, hükümetin bir süreliğine elini rahatlatma niyetiyle yapılmış olduğu kaygısını taşıdıklarını vurgulayan milletvekilleri şöyle devam etti: “Bu yüzden direnişimiz kararlılıkla devam ediyor. Şu anda iktidardan beklenen en önemli iş, tecridin tümden ortadan kaldırıldığını topluma deklare etmektir. Böyle bir açıklama Türkiye demokrasisine sunacağı önemli katkının yanında aynı zamanda açlık grevlerini de sona erdirecek bir adım olacaktır.” (HABER MERKEZİ)