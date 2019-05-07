TMMOB ve KESK'ten YSK kararına tepki

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesine TMMOB ve KESK'ten tepki geldi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, YSK’nin İstanbul seçimleri iptal kararına ilişkin açıklamasında, verilen kararın halk iradesinin gaspı anlamına geldiğini ifade etti. Koramaz, Türkiye’deki tüm yargı organları gibi, YSK’nin de AKP’lileştiğine dikkat çekerek, 2010 yılındaki referandumdan bu yana yargının her kademesindeki siyasal kadrolaşmanın, hukuk devleti anlayışını ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Siyasal iktidarın, devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimleri ve seçmenleri zan altında bırakacak denli demokrasiden uzaklaştığını belirten Koramaz, kaynakları tehlikeye düşen yandaş medyanın da bu süreçte iftira ve yalanlara daha fazla sarıldığını ifade etti. Koramaz, yaşanan tüm hukuksuzluklara rağmen halkın demokrasiye sahip çıkma kararlılığının, demokrasinin ve ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayarak “Bu ülke halkından ve mücadele geleneğinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Demokrasiye her zamankinden daha güçlü biçimde sahip çıkacağız!” dedi.

"BU KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada YSK eliyle halk iradesine darbe yapıldığı ifade edildi. Rantı kaybetmemek uğruna hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm İstanbul halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilen açıklamada, “Bu kararla ülkemizde temsili demokrasinin en ufak kırıntıları dahi ortadan kaldırılmış, rejimin adı bizzat AKP-MHP ittifakınca da ortaya konulmuştur. YSK marifetiyle tek adam rejiminin karanlığı koyulaşmıştır. Bu karanlığa teslim olmayacağız, halkın iradesine sahip çıkacağız. Bu örgütlü kötülüğü yenmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi. (Ankara/EVRENSEL)