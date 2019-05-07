Kılıçdaroğlu: YSK içindeki çetelere iyi bir ders vermek zorundayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Konuşması boyunca YSK'nin kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, kararın vatandaşın iradesine kumpas olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum, çocuklarının yüzlerine bakarlar mı bilmiyorum, kendilerine hakim derler mi bilmiyorum. Gerçek yüzlerini sizlere anlatacağım.

31 Mart seçimleri sonrasında denediler, baktılar sonuç değişmiyor, Büyükçekmece'de evlere baskın yapmaya başladılar. Bizim milletvekillerimiz gitti, hemen oradaki vatandaşla bir araya geldi.

22 ilçede dediler ki "Sondajla sandıkları sayacağız". YSK tarihinde yoktu ama yaptılar. 57 sandığı saydılar ama sonuç yine değişmedi.

Baktılar olmuyor, "Sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük var" dediler, o kurulları biz oluşturmadık. Bunu gerekçe gösterek verilen mazbatayı iptal ettiler.

Yaptıkları itiraz şu: CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz. Bu işte bir gariplik varmış. Ne oluyor peki, YSK içindeki çete mensubu 7 tane sözde hakim iptal kararı veriyor.

"İstanbul'da kesinlikle bir şeyler oldu ama sandık başında oldu" diyorlar. Doğru, sandık başında bir şeyler oldu. Ne oldu, İstanbullular sandık başına gitti ve Ekrem İmamoğlu'ya oy verdi.

Deniz Zeyrek, bir yazısında şöyle diyor: AKP içinde seçimi iptal ettirmek isteyen grup YSK'yi yönlendirmeye çalışıyor. Örneğin AKP'nin 16 Nisan günü yani mazbatanın oluşturulmasından 1 gün önce yaptığı başvuru yasaya aykırıydı, ancak YSK'den AKP'ye 'başvuruyu yenileyin' mesajı gittiğini bunun üzerine AKP'nin başvurusunu yenilediğini doğrulattım.

Bir hakimin egemen güçlerin iktidar sahiplerinin önünde eğilmemesi gerekir. Dik ve onurlu durması gerekir. YSK hukukun üstünlüğüne göre karar vermelidir. Bugün iktidar sahiplerinin YSK içerisinde çete mensubu 7 taşeronu vardır. Bunlar Ramazan gününde haram yemeyi kabul ettiler.

Vatandaşın iradesine kumpas kurmak ne zaman hakimlerin görevi oldu? Biliyorum bunu söyledim diye tazminat adavası açacaklar, açmazsanız namertsiniz!

Hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun, benim bayrağım altında benim vatanımda yaşıyorsa bu ülkeyi birlikte savunacağız. Sevgili İstanbullu kardeşim gittin oyunu kullandı. Sandıklar açıldı, bütün o sayımların sonunda sadece bir kişi çıktı ve o çıkan kişi de Ekrem İmamoğlu'ydu. Heyet orada, sandık kurulu orada, o da bakıyor, sonuç belli.

Her yerde, herkes için adaleti arayacağız. Adalet, egemen güçlerin adaleti değildir! Taşerondan hakim olmaz, üçkağıtçıdan hakim olmaz! İstanbulluların vicdanına sesleniyorum, bu YSK'deki çetelere iyi bir ders vermek zorundayız. Milletin iradesini yok sayarak birilerine yaranmaya çalıştılar. Hiçbir baba çocuğuna bu kadar kötü bir miras bırakamaz, bunlar bıraktılar.

Ekrem İmamoğlu, bu saatten sonra CHP'nin değil 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Mazbatasını veren kim, hakimler. Mazbatasını alan kim, yukarıdaki çete. O yüzden diyorum 16 milyon İstanbullunun adayıdır diye.

Ne yaptı Ekrem İmamoğlu? Su parasında indirime gitti, İBB tabelasına TC ibaresini ekledi, bu da Bahçeli'ye kapak olsun! Ekrem İmamoğlu halkın derdine derman olacak ve harcanan her kuruşun hesabını verecek.

Madem yenilemek istiyorsun seçimleri diyorum o YSK'deki çeteye, yine yenileceksiniz. Saraydan güç alanlar bir gün hesap verecek, biz gücümüzü halktan alıyoruz.

Sözlerimin hiçbirisi AKP'ye oy veren vatandaşlarıma değildir, o gitmiş oyunu kullanmıştır. Ama şimdi gerçeği görüp ona göre karar verme zamanıdır.

Hiç kimse endişe etmesin. 23 Haziran'da yeni bir tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin altın sayfalarına yazacağız. (Evrensel WebTV)