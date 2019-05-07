    • HDP, 23 Haziran için 'demokrasi ittifakı' çağrısı yaptı

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır' dedi.

    07 Mayıs 2019 12:47
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    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

    Sezai Temelli'nin konuşmasından önce çıkan başlıklar şöyle:

    "ADALETSİZLİK HER YERİ SARDI"

    Dün ramazan ayının ilk günüydü. Ramazan ayı bütün islam alemine barış getirsin. Ramazan ayı güzellemesi yapanlar dün yeryüzü sofralarına saldırdılar, İhsan Eliaçık hocayı darbettiler.

    Adaletsizlik her yeri sarmış durumda. Bu hukuksuzlukların kaynağına bir bakın. Çözüm masasının devrildiği günden bu yana barış isteyen herkes yargılandı. Bu ülkede var olan hukuku tasfiye eden bir OHAL düzeni inşa edildi. Karşımıza KHK'lerle idare edilen bir ülke çıkarıldı. Bu hukuksuzluğa karşı mücadele vermeye devam edeceğiz.

    Hukuksuzluk hukuksuzluğu doğuruyor. KHK ile ihraç edilenlerin vatandaşlık hakkını gasbetmek istiyorlar, hem de YSK eliyle. 31 Mart seçimlerine giderken KHK ile ihraç edilenlerle ilgili bir sıkıntı olup olmayacağı bizzat YSK'ye soruldu. YSK tuzak kurdu, Yüksek Seçim Kurulu değildir, "Yüksek Sahtekarlık Kurulu"dur onun adı artık. Bu utancı, bu adaletsizliği her yerde, o belediye koltuklarını gasbedenlerin yüzüne vuracağız, bu iradeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Mazbatayı gasbetmiş olabilirler ama biz halkımız için çalışmaya devam edeceğiz.

    Yoksulluk her yeri kapladı. Halkın en zaruri ihtiyaçları her gün zamlanıyor. Kanser ilaçları her gün zamlanıyor, ne ilaç bulunabiliyor ne de fiyatlar düzenleniyor. Kayyumlardan kurtulduk, zihniyeti devam ediyor. Bu arada halı da hâlâ gelmedi, onu da hatırlatayım.

    Savaş politikalarında da hâlâ ısrar ediyorlar. Bütçelerin savaşa değil halkların ihtiyacına tesis edildiği bir düzen barışı getirebilir.

    SEÇİMİN YENİLENMESİNE DAİR: UYARDIK, BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ

    Dün bir adaletsizlik daha yaşandı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. YSK bütün meşruiyetini yitirmiştir. Tüm Türkiye'yi uyardık ama Türkiye halkları dönüp de Muş'a, Malazgirt'e bakmadılar. Defalarca uyardık, şimdi kıyamaet kopuyor, tabii kopacak ama bunun böyle olacağı belliydi.

    HDP nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa orada olacak. HDP'siz 31 Mart olmazdı, HDP'siz gelecek de olmaz. Köşelerinden, cep telefonlarından yazanlar, bizim ne yapacağımızla zaman harcamayın, asıl siz ne yapacaksınız? Leyla Güven 181 gündür açlık grevinde. Tüm adaletsizliklere omuz omuza vererek karşı çıkmalıyız, ancak o zaman faşizmi durdurabiliriz. Bu faşizme karşı artık siz de ses çıkartın. Eğer bu sessizliğe devam ederseniz birçok insanı yitirebiliriz. O annelere saldıranlara karşı sesinizi yükseltmelisiniz. Onlar bu ülkeye barış gelsin diye her gün cezaevleri önüne gidiyorlar. Eğer bugün bu zulme dur demezsek yarın çok geç olacak. Bu demokrasi mücadelesi olmadıkça o sandıktan ha Ali çıkmış ha Veli çıkmış.

    Sayın Öcalan'la 1 saatlik kısıtlı bir görüşme gerçekleşti. Gecikmiştir, eksiktir fakat bunun burada kalmaması gerekiyor. Türkiye'nin bu umudu bir kez daha söndürülmemelidir. Keyfi uygulamalara artık yer verilmemelidir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu onurlu bir barıştır. Demokratik cumhuriyet konusunda atılacak adım, Kürt meselesi konusunda atılacak adımdır.  Gelin, demokrasi ittifakında buluşalım, müzakere zeminini yeni bir anayasa sürecinde buluşturalım. 23 Haziran seçimleri, bu otoriter sistemin aradığı referandumdur. Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır. (Evrensel WebTV)

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