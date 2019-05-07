07 Mayıs 2019 10:50

TÜPRAŞ işçileri: "Radikal kararlar alır ve uygularız"

Koç Holdingin hak gasplarına karşı eylem yapan TÜPRAŞ işçileri, “Gerekirse radikal kararlar alırız, sorumlusu Koç Holding olacaktır" dedi.

TÜPRAŞ işçileri: "Radikal kararlar alır ve uygularız"

Fotoğraf: Evrensel

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    Turan KARA
    İzmir

    TÜPRAŞ işçileri ile Koç Holding arasında süren toplu sözleşme sürecinde yasal sürenin sonu yaklaştıkça işçilerin kararlılığı artıyor. “Gerekirse radikal kararlar almaktan geri durmayız, bunun sorumlusu da Koç Holding olacaktır” diyen işçiler, Koç Holdingin hak gasplarına yönelik tutumunun kendilerine direnme hakkını verdiğini, bedeli ne olursa olsun bunu kullanacaklarını ifade ediyor.

    Akaryakıt satışlarının kesilmesi durumunda yaşanacak sıkıntının sorumlusunun Koç Holding olacağını belirten Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, patronun inat etmesini eleştirdi. Ahmet Oktay ayrıca 35 bin Petrol-İş üyesi işçi ile birlik olunması gerektiğini, diğer sendikalar ve emekten yana kurumların da kendileri ile dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.

    HAK GASPINA KARŞI MÜCADELE ANAYASAL HAKKIMIZDIR

    Ara bulucu görüşmelerinin önümüzdeki hafta pazartesi tekrar gerçekleşeceğini ardından iki haftalık bir süre içerisinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurmak zorunda olduklarını belirten Ahmet Oktay, TÜPRAŞ patronunun masaya anlaşma niyetiyle gelmemesi durumunda eylemlerinin radikalleşeceğini dile getirdi. Oktay rafineride akaryakıt satışını durdurma eylemlerine başlayabileceklerini söyledi. Koç Holdinge seslenen Oktay, “Ara bulucu raporunu hazırlar bakanlığa gönderir. Bakanlığın tebliği bize ulaştıktan sonra yasa gereği bir hafta içerisinde başvurmak zorundayız. Eğer bu işin sonunda bu ağır bedeli bize ödettireceklerse bu tutum ve davranışları bu şekilde devam ettikleri sürece burada iş barışı olmaz, satış da olmaz. Satışı kestiğimiz zaman 48 saat sonra bu rafineriler durur. Bu riski göze alıyorlarsa hodri meydan. Dört rafineri işçilerinin bu ülkeye koydukları katkıyı, lojistik önemini biliyorsunuz, eğer bunun durmasını istiyorlarsa bizler bedel ödemeye hazırız ama kendileri bizlerin ödediği bedelin daha fazlasını öderler. Bizler akaryakıt satışını durdurma kararı almak durumunda kalırsak, alırız. Hep beraber pazartesiden itibaren bu kararı alacağız ve hayata geçireceğiz” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    PETROL-İŞ GENEL MERKEZİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRSİN

    Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar’ın başında yer alan açıklamalarına da değindi. Oktay, “Yaptığı açıklamanın arkasında durmasını ve bizim 4 rafineri işçileri ve şubeleri olarak aldığımız kararların altına genel merkez olarak da imza atmalarını, katılmalarını istedik. Bunu yapamayız dediler” dedi. 4 rafineri olarak ortak karar aldıklarını belirten Oktay, Petrol-İş genel merkezinin de aldıkları kararın yürütücüsü olması gerektiğini, şimdiye kadar bundan uzak durmalarının doğru olmadığını söyledi. Oktay, “Aldığımız kararların merkez yönetim kurulu kararı olmasını istediğimizde bize biz öyle bir şey yapamayız dediler. O zaman ya arkasında duracağım açıklama yapacaksın ya da beyan etmeyeceksin derler” dedi. Petrol-İş Genel Başkanının tutumunun örgütsel bütünlük gerekliliğine de uymadığını belirten Oktay, “Biz dört şube olarak her türlü kararı alacak ve arkasında durmaya devam edeceğiz. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, bugüne kadar karşılaşmadığımız bir anlayışla karşı karşıyayız ve sürecin geldiği nokta ortada. Bundan sonra eylemsellik süreciyle ilgili alınacak kararlarda merkez yönetim kurulu kararı da olmasını istedik. Dört şubesiyle genel merkeziyle örgütsel bir bütünlük içerisinde TÜPRAŞ toplu sözleşmesini en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Genel merkez yöneticilerinin sürece dahil olmasını ve bizlerin yanında olmasını istiyoruz” dedi.

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