Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP ve MHP'nin olağanüstü itirazda bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. CHP, Ekrem İmamoğlu; AKP, Binali Yıldırım'ın yeniden aday olduğunu duyurdu.

Karara gerekçe olarak "Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması" gösterildi. Ayrıca kanuna aykırı görevlendirmeler yaptığı iddia edilen ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.

Ekrem İmamoğlu ve muhalefet "darbe" olarak yorumlanan karara büyük tepki gösterdi. İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" mesajı sonrası çok sayıda sanatçı destek mesajları yazdı.

 

07 Mayıs 2019 13:17
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14:30

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MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VE ODTÜ MEZUNLARI: DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA ZAMANI

Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunları Derneği, İstanbul seçimlerinin iptal kararının  sivil bir darbe olduğunu belirterek, demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı.

Mülkiyeliler Birliği VE ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulları İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin ortak açıklama yaparak demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı. Açıklamada, bu kararın zemininin, iktidar çevrelerince yapılan açıklamalarla, yürütülen tehdit politikasıyla, KHK’li belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesiyle, KHK ile ihraç edilen seçmenlerin “oy hakkının” tartışmaya açılabilmesiyle bilinçli biçimde oluşturulduğu belirtildi. YSK kararının ardında kendi çıkarını her şeyin üzerinde gören siyasal bir güce dikkat çekilen açıklamada, seçimlerin iptalinin sivil bir darbe ve yeni rejimin halkın iradesi karşısında gerçek yüzü olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugünümüzü ve yarınımızı tehdit eden, halkın iradesini ve hukukun üstünlüğünü yok sayan her uygulama karşısında demokrasiden yana olmak kurumsal sorumluluğumuzdur. Yurttaşın en temel hakkı olan oy hakkının gasp edilmesi karşısında demokrasinin safında olmak sadece kurumların değil, tüm yurttaşların sorumluluğudur. Herkesi bu sorumlulukla demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz."

 

 

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13:50

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AKP'NİN ADAYI BİNALİ YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey'dir" dedi.

Erdoğan, Vali Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilmesi için de "Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı" ifadesini kullandı.

AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım

AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım

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13:44

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İSTANBUL VALİSİ "KAYYUM" OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

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13:41

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KILIÇDAROĞLU, GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

13:08

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HDP'DEN 'DEMOKRASİ İTTİFAKI' ÇAĞRISI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Temelli, 'Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır' dedi.

HDP, 23 Haziran için 'demokrasi ittifakı' çağrısı yaptı

HDP, 23 Haziran için 'demokrasi ittifakı' çağrısı yaptı

12:39

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EKREM İMAMOĞLU YENİDEN ADAY

CHP'nin olağanüstü toplantısı sona erdi. CHP, 23 Haziran'daki seçime bir kez daha Ekrem İmamoğlu ile girecek.

Ekrem İmamoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada tüm sürecin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısında aktarılacağını söyleyerek "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz. Tüm süreci genel başkanımız en net şekliyle açıklayacaktır. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız" dedi.

CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday

CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday

12:37

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TARKAN: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Sanatçı Tarkan da #HerŞeyÇokGüzelOlacak diyen ünlüler arasına katıldı.

Tarkan, Twitter mesajında "Dün gece gözüme uyku girmedi. Gel gör ki sabah ufuktan doğan ışık her zamankinden daha parlaktı. Anladım ki #HerŞeyÇokGüzelOlacak " dedi.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

12:10

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TMMOB: DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, YSK’nin İstanbul seçimleri iptal kararına ilişkin açıklamasında, verilen kararın halk iradesinin gasbı anlamına geldiğini ifade etti. Koramaz, Türkiye’deki tüm yargı organları gibi, YSK’nin de AKP’lileştiğine dikkat çekerek, 2010 yılındaki referandumdan bu yana yargının her kademesindeki siyasal kadrolaşmanın, hukuk devleti anlayışını ortadan kaldırdığını dile getirdi. Siyasal iktidarın, devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimleri ve seçmenleri zan altında bırakacak denli demokrasiden uzaklaştığını belirten Koramaz, kaynakları tehlikeye düşen yandaş medyanın da bu süreçte iftira ve yalanlara daha fazla sarıldığını ifade etti. Koramaz, yaşanan tüm hukuksuzluklara rağmen halkın demokrasiye sahip çıkma kararlılığının, demokrasinin ve ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayarak “Bu ülke halkından ve mücadele geleneğinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Demokrasiye her zamankinden daha güçlü biçimde sahip çıkacağız!” dedi.

KESK: BU KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada YSK eliyle halk iradesine darbe yapıldığı ifade edildi. Rantı kaybetmemek uğruna hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm İstanbul halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilen açıklamada, “Bu kararla ülkemizde temsili demokrasinin en ufak kırıntıları dahi ortadan kaldırılmış, rejimin adı bizzat AKP-MHP ittifakınca da ortaya konulmuştur. YSK marifetiyle tek adam rejiminin karanlığı koyulaşmıştır. Bu karanlığa teslim olmayacağız, halkın iradesine sahip çıkacağız. Bu örgütlü kötülüğü yenmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

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12:06

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31 MART SEÇİMİ SONRASI İSTANBUL'DA GÜN GÜN YAŞANANLAR

31 Mart 2019'da yapılan ve Ekrem imamoğlu'nun önde bitirdiği ancak YSK'nin iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminde gün gün yaşananlar...

31 Mart'tan YSK'nin seçim iptaline kadar İstanbul'da yaşananlar

31 Mart'tan YSK'nin seçim iptaline kadar İstanbul'da yaşananlar

 

 

11:40

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ERDOĞAN'IN GRUP TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyleydi:

"Önemli bir seçimi daha geride bıraktık. Milletimiz bize 1389 belediyenin 758'inin sorumluluğunu vermiştir.

Seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. 3 ilçemizde seçim 2 Haziran'da yenilenecek. Hiç şüphesiz en tartışmalı konu İBB seçimleri idi. Bu seçimleri önce yaklaşık 25-28 bin farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye teslimiyetimiz nedeniyle bu sonucu saygıyla karşılamaya hazırdık.

Ancak gördük ki AK Partiye oy veren 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır. Çünkü hatalar diğer partilerle aynı oranla yapılmamıştır.

Meseleyi biraz daha araştırınca ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük. Konuyu YSK’ya sunduk. Belgelerimiz çok sağlamdır.

Gözümüzün önündeki irade gasbını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne yaşananların sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.

Seçim kurullarının banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi artırdı. Yoksa AK Partinin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek gibi bir derdi asla yoktur olamaz. Biz sadece gasbedilen haklarımızı ve açık hataları düzeltmenin peşindeyiz.

AK Parti az farkla kazansaydı ve aynı usulsüzlükler tespit edilseydi inanın ensemizde boza pişirirlerdi.

Şayet YSK tam tersi karar vermiş olsaydı biz yine buna uyacaktık.

Perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendisine yol açmaya çalışanları da biliyoruz. Karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz.

Bazı işadamı grupları dünkü karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel, bundan sonra da bizden bu tavırlarınızla, ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuşurken sizler burada seçim hukuku işletilirken böyle bir açıklama yaparsanız bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak.

Ekonomimizin güvenliği sınırlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj hali.  Sınırlarımıza dayanan teröristlere ne yaptıysak onu yapacağız."

Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

11:37

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AKP'Lİ YAVUZ: YSK BU KARARI ALMASAYDI SEÇİM YAPMAK ZOR OLURDU

AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Raydan çıkan kanun tekrar raya sokuldu" diyerek "YSK bu kararı almasaydı bundan sonra seçim yapmak zor olurdu" ifadesini kullandı.

Yavuz, "Sandık kurul başkan ve üyelerine ilişkin biz de suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Türkçe Olimpiyatlarından diş macunu teorisine: Ali İhsan Yavuz kimdir?

Türkçe Olimpiyatlarından diş macunu teorisine: Ali İhsan Yavuz kimdir?

11:35

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EMEP: YSK ELİYLE DARBE YAPILMIŞTIR

Emek Partisi (EMEP), YSK tarafından iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili yapılan açıklama yapıldı. YSK eliyle bir darbe yapıldığı ifade edilen açıklamada “İstanbul halkı gereken yanıtı verecektir!” denildi.

EMEP: YSK eliyle darbe yapılmıştır; halk gereken yanıtı verecektir!

EMEP: YSK eliyle darbe yapılmıştır; halk gereken yanıtı verecektir!

11:31

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YSK'NİN İSTANBUL KARARI SONRASI DİĞER PARTİLER VE ADAYLAR NE YAPACAK?

İptal kararı sonrası seçime giren partilerden TKP, DSP aday çıkarmayacakları yönünde duyurular yaptı.

Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ise teşkilatın alacağı kararın beklendiğini söyledi.

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE KİM NE KADAR OY ALDI?

Ekrem İmamoğlu (CHP)  4.171.118     %48.80

Binali Yıldırım (AKP)        4.149.656     %48.55

Necdet Gökçınar (SP)          103.300     %1.21

Muammer Aydın (DSP)            30.817     %0.36

Selim Kotil (BTP)                      27.238     %0.32

Ersan Gökgöz (DP)                   22.544     %0.26

Mustafa İlker Yücel (VP)           17.377     %0.20

Zehra Güner Karaoğlu (TKP)    10.492     %0.12

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

10:10

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AKŞENER: İRADEYE VURULAN DARBE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nin kararını "darbe" olarak tanımlayarak “İradeye vurulan bu darbenin sorumlularına sesleniyoruz. Sadece 31 Mart değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçildiği 24 Haziran seçimlerinde de görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz” dedi.

Akşener,  "YSK ve ona bu kararı dayatan iktidar partilerine soruyoruz, bu sandık kurulları belirlenirken neredeydiniz. İtiraz sürecinde ne yapıyordunuz. Karar hukuksuz olunca bu sorulara verilecek makul bir yanıt olmadığını biliyoruz. Bu usulsüzlüklere göz yumarak seçimleri kaybetme ihtimaliyle aziz milletin iradesine tuzak mı kurdunuz?" diye sordu.

Akşener'den İstanbul seçimlerinin iptaline tepki: Tuzak mı kurdunuz?

Akşener'den İstanbul seçimlerinin iptaline tepki: Tuzak mı kurdunuz?

10:05

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TL ERİYOR, DOLAR VE AVRO YÜKSELİŞTE

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararı sonrası dolar, 6.1985'e kadar yükseldi. Dolar, haftaya 6 liradan başlamıştı.

Avro ise 10.05'te  6.9350'den işlem gördü.

Dolar, YSK'nin seçim kararının ardından 6,20 sınırında (7 Mayıs 2019)

Dolar, YSK'nin seçim kararının ardından 6,20 sınırında (7 Mayıs 2019)

00:45

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AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır. YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin idaresine yeniden başvurun diyor. Hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olmayacağını net bir biçimde görmek lazım. Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar. Türkiye'nin hukuk gücü, demokrasi gücü, bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir." ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik: YSK'nin suç duyuruları ciddi bir durum

AKP Sözcüsü Çelik: YSK'nin suç duyuruları ciddi bir durum

00:35

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SADİ GÜVEN, SAATLER SONRA AÇIKLAMA YAPTI

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'nin kararından saatler sonra yaptığı açıklamada "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi" dedi.

00:30

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#HERŞEYÇOKGÜZELOLACAK

Ekrem İmamoğlu'nun "Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak" sözleri sonrası iftar sofrasından verdiği "Her şey çok güzel olacak" mesajıyla sanatçılar Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Gülben Ergen, Haluk Levent, Şebnem Sönmez, Mehmet Günsür, Derya Köroğlu, Yalın, Harun Tekin, Hayko Cepkin, Aylin Aslım, Mabel Matiz, Elçin Sangu, Cem Davran, Hakan Taşıyan'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim seçimin iptal edilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

00:10

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İSTANBUL'DA HALKTAN TENCERE TAVA EYLEMLERİ

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı halkı sokaklara döktü. Pek çok yerde halk tencere tava eylemi ile kararı protesto etti.

YSK'nin iptal kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı

YSK'nin iptal kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı

00:05

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İMAMOĞLU: TÜRKİYE'NİN ADALET DUYGUSU BİZİMLE

Ekrem İmamoğlu, YSK kararına dair ilk olarak 20.17'de tweet attı ve gelişmelere dair açıklama yapacağını duyurdu.

İmamoğlu daha sonra Sultanbeyli'deki iftar sofrasından yaptığı açıklamada "Sultanbeyli’de komşularımızla beraber iftarımızı açtık ve ülkemiz için dua ettik. Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu, güzelliği ve iyiliği taşıyacağız. Merak etmeyin her şey çok güzel olacak" dedi.

İmamoğlu'nun burada verdiği "Her şey çok güzel olacak" mesajı kısa sürede sanatçıların da katıldığı hashtag kampanyasıyla Twitter'da 1 numaraya yükseldi.

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

İmamoğlu gece saatlerinde Beylikdüzü'ne geçti ve kendisini karşılayan binlerin önünde yaptığı konuşmada "Bütün Türkiye’nin adalet duygusu bizimle beraber. Buradayız, hep beraber çalışacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz."

22:40

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YSK, iptal sonrası "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması" kararını verdi.

21:00

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AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 21.00'de yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası için de iptal kararı çıktığını duyurdu.

20:35

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Anadolu Ajansı, 20.33'te "YSK'nin kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi" paylaşımı yaptı.

19:20

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YSK'nin seçim iptal kararını ilk olarak AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 19.20'de Twitter hesabından duyurdu: İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun....

Özel, 19.46'da seçimlerin 23 Haziran'da yenileneceğini duyurdu.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

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Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar
Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

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Kılıçdaroğlu: YSK içindeki çetelere iyi bir ders vermek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu YSK'nin iptal kararına tepki gösterdi.

AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım
AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

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CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday

CHP'de "Boykot mu seçim mi" sorusu yanıtlandı. Olağanüstü toplantı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden aday olacağı belirtildi.

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1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Barış Akademisyenlerinden Füsun Üstel, İstanbul Adliyesinden uğurlandı.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır' dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı.

Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi
Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin demokrasiyi güçlendireceğini iddia etti.

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