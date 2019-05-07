31 Mart seçimi sonrasında İstanbul'da gün gün yaşananlar

17 NİSAN ÇARŞAMBA

EKREM İMAMOĞLU MAZBATASINI ALDI

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günün ardından mazbatasını aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Maltepe'de sona eren sayım işlemlerinin ardından oy sayılarındaki sonuçlar da açıklandı. Buna göre; Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın 30 bin 884 oy aldı.

İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan İmamoğlu devir teslim töreni için İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçti.

Ekrem İmamoğlu, tören için Mevlüt Uysal'ın makamına çıkmadan önce belediyenin önünde toplanan çok sayıda yurttaşa seslendi. İmamoğlu devir teslimin ardından ses aracının üstünden açıklama yapacağını söyledi. İmamoğlu, "Mazbatamızı 16 milyon insanımız adına devir aldık. Toplumun demokrasiye olan inancına ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, '16 milyonun hakkını yedirtmeyiz' dedik. Bu an itibarıyla devam eden süreçler var, bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizi, şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız net. Bundan bundan sıra bizde; bu şehirde yaşayan insanların maneviyatını, yaşam biçimini koruyarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. İmamoğlu Mevlüt Uysal'ın makamına çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini resmen devraldı.

<br />