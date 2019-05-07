31 Mart seçimi sonrasında İstanbul'da gün gün yaşananlar

8 NİSAN PAZARTESİ
İSTANBUL BAROSU: İSTANBUL'DA SEÇİMLER BİTMİŞTİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sabah saatlerinde yaptığı İstanbul’da seçimlerin yenilenebileceği yönündeki ifadeleri üzerine İstanbul Barosu açıklama yayınladı. "YSK içtihatları, oyların yeniden sayılması veya seçimlerin yenilenmesi gibi kararların alınmasına asla olanak vermez" denilen açıklamada "Seçim Hukuku uzmanlarının tereddütsüz biçimde mutabık kaldıkları bir konuda siyasetin taassubunun hukuku ezmesine izin verilmemelidir” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "İstanbul’da seçimler bitmiştir ve hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlar, bu seçimin sonucunu bilmektedir. 'Hayatın doğal akışı' ilan edilmelidir. Hukuk bunun için vardır" ifadeleriyle bitirdi.
TBB: SOMUT DELİL OLMADAN YENİDEN SAYIM MÜMKÜN DEĞİL
Türkiye Barolar Birliği de geçersiz oyların yeniden sayılması tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağına ilişkin tartışma bugün için geride kalmıştır. Bugünün temel meselesi ise süreç içerisinde ‘kesinleşen’ bazı hususların yeniden tartışmaya açılıp açılmayacağıdır.
Bu konuda seçim mevzuatımızın hükümleri çok açıktır.
Buna göre;
- Seçmen listeleri kanuna göre seçimden önce askıya çıkmış ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Artık, seçimden sonra, seçmen listelerine ilişkin bir uyuşmazlığın çıkarılması hukuken mümkün değildir.
- Sandık kurulu başkan ve üyeleri seçim mevzuatına göre ilan edilmiş ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri üzerinden seçimlere ilişkin bir uyuşmazlık çıkarılmasının da hukuken imkânı yoktur.
- Somut delillere dayanılmak suretiyle itiraz konusu yapılmayan oyların yeniden sayılmasının da hukuken imkânı bulunmamaktadır.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI
10.45 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'ye tarafsızlık ve bağımsızlık çağrısı yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Ben kazanamıyorsam sandığın önemi yoktur" demek, milli iradeye ihanettir" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den YSK'ye tarafsızlık çağrısı
10.15 - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin YSK'ye "Oyların tamamının sayılması için" yaptığı başvuru sonrası YSK'nin kararını beklemeden talimat gibi açıklamalar yaptı, seçimlerin bütünüyle usulsüz olduğunu iddia etti.
Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama
İMAMOĞLU MEDYAYI ELEŞTİRDİ
11:25 - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.
13.00 - Kartal'da konuşan Ekrem İmamoğlu, "Aklından hileyi hurda geçiren kişiler her türlü manevrayı deniyorlar. Bu toplum bunu kabul etmeyecek" dedi. İmamoğlu, medya organlarına tepki gösterdikten sonra açıklamalarını yayınlamayan NTV ve sahibi Şahenk ailesi, CNN Türk ve sahibi Demirören ailesi ve Habertürk ve sahibi Ciner ailesini isim vererek uyardı. İmamoğlu "İsim veriyorum; NTV'yi, Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin" dedi.
Ekrem İmamoğlu: 1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var