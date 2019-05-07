YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 31 Mart'ta seçime giren siyasi partiler ve bağımsız adayların nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor. Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'daki seçimde aday olmayacağını açıklarken, Saadet Partisi'nin (SP) Adayı Necdet Gökçınar ise partisinin alacağı kararı beklediğini dile getirdi. Bağımsız Aday Özge Akman ise İmamoğlu karşısında tekrar aday olmayacağını duyurdu.

AKP ve MHP'nin "şaibe" iddiaları ve yaptığı itirazlar üzerine YSK'nin aldığı karar uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak. İstanbul’da İmamoğlu ve Yıldırım dışında kalan SP, DSP, BTP, Vatan Partisi, TKP’nin toplam yaklaşık 215 bini bulan oyu ile aday çıkarmayan HDP ve seçime girmesine izin verilmeyen partilerin izleyeceği tutum önem kazanıyor.

TKP 23 HAZİRAN'DA ADAY GÖSTERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan seçimde aday olmayacağını ilan etti.

Açıklamada "Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykotla yanıtlanmasıdır. Halkımızı bu tutuma destek vermeye çağırıyoruz. Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz. Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır" denildi.

TKP'nin 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, 10 bin 349 oy almıştı.

SP'NİN ADAYI GÖKÇINAR: İNŞALLAH HAYIRLI BİR KARAR VERECEĞİZ

Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak edilen bir diğer isim, SP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necdet Gökçınar. TV5'e konuşan Gökçınar, İstanbul seçimlerinde "Tekrar aday olacak mısınız?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Kendi başımıza aday olmuş değiliz. Genel merkezimizin ve parti teşkilatımızın sesi, tasvibi ve teveccühü ile aday olduk. Dolayısıyla biz burada seçimlere tekrar katılma yönünde bir karar çıkacak umduğuma göre. Ben öyle umuyorum en azından. Fakat bu tabii ki netice değil, yarınki toplantıdan sonra belli olacak. Biz tabii ki yeniden, elimizi henüz soğutmamışken çıkıp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani bu netice, Saadet Partisi anahtar parti olsun diye yola çıkılarak elde edilmiş bir netice değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Biz belediye başkanlığını kazanmak üzere yola çıkıyoruz ama böyle tevakkuf ediyor. Kazanamasak bile anahtar parti oluyoruz yani. Napayım yani? Netice böyle işte. Bu tasarlanmış bir şey değil, Allah'ın takdiri. Şimdi daha da önemli bir hale geldi göründüğü kadarıyla. İnşallah hayırlı bir karar vereceğiz ve çalışmalara devam edeceğiz."

Saadet Partisi'nin (SP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde 103 bin 364 oy almıştı.

BAĞIMSIZ ADAY ÖZGE AKMAN: ADAYLIĞIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Emekçi Hareket Partisi (EHP) destekli İstanbul Bağımsız Adayı Özge Akman ise YSK kararının ardından Twitter hesabından İmamoğlu lehine adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı. Akman, "Sevgili İstanbullular; İstanbul'un seçilen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bu seçim artık halk iradesini yok sayanlarla, halk iradesi için mücadele edenler arasında olacaktır. Elbette bizler için, hakkı gasp edilen İmamoğlu karşısında adaylığımız söz konusu olmayacaktır." dedi.

Bağımsız Aday Akman, 31 Mart'ta 2 bin 437 oy almıştı.

VATAN PARTİSİ: İSTANBUL SEÇİMİ YASA DIŞI İLAN EDİLDİ

YSK'nin İstanbul seçimleri için aldığı seçimleri yenileme kararının ardından Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, ilk değerlendirmesini Ulusal Kanal'da yayımlanan Çıkış Yolu programında yaptı. YSK'nin aldığı bu kararı, "Türkiye seçim bile yapamıyor" sözleriyle değerlendiren Perinçek, "İstanbul seçimi yasa dışı ilan edildi. Demek ki Türkiye seçim yapamıyor. Ekonomik krize bir de seçim yapamayan Türkiye eklendi." dedi.

Partisinin İstanbul adayı M. İlker Yücel'in aday olup olmayacağı ve 23 Haziran'da yapılacak seçimde nasıl bir tutum izleyecekleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

VP'nin adayı M. İlker Yücel 17 bin 377 oy almıştı.

DSP'DEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise 30 bin 817 oy alan adayları Muammer Aydın ile ilgili henüz bir karara varmadıklarını belirtti. (HABER MERKEZİ)

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