Barolardan YSK kararına karşı ‘Adalet Nöbeti’ çağrısı

YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararına hukukçulardan da tepkiler geldi. İzmir ve İstanbul baroları karara karşı hukukçuları adalet nöbeti tutmaya çağırırken; Mersin Barosu ise YSK kararını darbe olarak niteledi. Diyarbakır Barosu da YSK kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğuna vurgu yaptı.

İZMİR BAROSU: İSTANBUL HALKININ VE DEMOKRASİNİN YANINDAYIZ

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart İstanbul yerel seçimleri kapsamında yapılmış olan büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesinin kararı ardından İzmir Barosu Adalet Nöbeti başlattı.

İzmir Barosu binası önünde toplanan baro üyeleri ile emek ve demokrasi güçleri seçimlerin İstanbul'da yenilenmesi kararını protesto ederek adalet nöbeti başlattı.

Baro önünde yapılan açıklamada Avukar Özkan Yücel, "İzmir Barosu üyeleri yenilenecek seçimlerde İstanbul'da da görev almaya taliptir. Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi İzmir bu süreçte İstanbul halkını yalnız bırakmayacaktır" dedi.

İzmir Barosu adalet nöbetinde | Fotoğraf: Evrensel

Yücel, İzmir Barosu Yönetim Kurulu büyük mücadeleler ve fedakarlıklarla kurulan ülkemiz demokrasisinin tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelen bu vahim kararın önemine binaen olağanüstü toplanarak aldığı kararları açıkladı:

Alınan karar tarih önünde hükümsüzdür. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri aldıkları karar ile Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullanmışlardır. Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir enstrüman olarak kullanıldığını tescil etmiştir. Yurttaşlarımızı önümüzdeki süreçte itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu dönemde barışçıl gösteri haklarını kullanmak isteyebilecek yurttaşlara yönelmesi muhtemel her türlü hukuksuz müdahalede halkımızın yanında olacağız. İzmir Barosu üyeleri yenilenecek seçimlerde İstanbul'da da görev almaya taliptir. Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi İzmir bu süreçte İstanbul halkını yalnız bırakmayacaktır. Baromuz, bu kararı verenlerle ilgili olarak her türlü hukuki başvuruyu yapacaktır. Tüm barolarımızı ve Türkiye Barolar Birliği'ni bu süreçte demokrasinin yanında olmaya davet ediyoruz. Demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığı bugün itibari ile tüm yurttaşlarımızı ve demokratik kitle örgütlerini yenilenecek seçimlere kadar her akşam 20 ile 21 saatleri arasında baromuz önünde demokrasi nöbeti tutmaya çağırıyoruz " dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hukuka küsmemeli" diyen Yücel, "İzmir Barosu halkımızdaki umudun da savunmanı olarak görev başındadır. Türkiye bugüne dek yetiştirdiği bağımsız ve özgür hukukçuları ile bu girdaptan kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

İSTANBUL BAROSUNDAN ADALET NÖBETİ ÇAĞRISI

İstanbul Barosu ise üyelerine gönderdiği mesajla Adalet Nöbeti çağrısında bulundu:

“Değerli Meslektaşımız; İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesindeki hukuksuzluğun sergilenmesi ve 23 Haziran seçimlerinde hukuk güvenliği için dayanışma oluşturulması için her gün 20.00-21.00 saatleri arasında İstanbul Barosu Merkez Binası önünde dayanışma nöbeti tutulacaktır. Katılımınızı bekliyoruz.”

DİH: YSK KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ

Demokrasi İçin Hukukçular grubu da açıklama yaparak YSK kararına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“YSK hukuku ve kendi içtihatlarını da yok sayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde iktidar partisinin seçim iptali dayatmasına boyun eğmiş; mazbatayı iptal etmiş ve tekrar seçim kararı almıştır. Yine hukuksuz olarak kimi seçilmiş yöneticilerin mazbatalarını KHK'lı oldukları gerekçesiyle iptal edip, ikinci sıradaki iktidar partisi adayına mazbata verilmiştir.

YSK'nın bu kararları, milyonlarca insanın iradesinin, seçme hakkının gaspıdır. Seçim güvencesi, YSK kararlarıyla yok edilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızı İzmir, Ankara ve İstanbul barolarının başlattığı dayanışma nöbetine destek olmaya çağırıyoruz. Her akşam 20:00'de İstanbul ve İzmir baroları önünde nöbetteyiz!”

MERSİN BAROSU: YSK, HALKIN İRADESİNE DARBE YAPMIŞTIR

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına tepki gösterdi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu, adliye binası önünde biraraya gelerek, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına tepki gösterdi. Avukatların da katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasına vatandaşlar da destek verirken Başkanı Yeşilboğaz, YSK’nın 31 Mart’ta yapılan seçimin İstanbul’da iptali ve yenileme kararının, hukuka ve kamu vicdanına sığmadığını öne sürerek, "Bu karar sadece belli bir siyasi grubun değil, AKP’ye oy veren vatandaşların dahi vicdanını rahatsız etmiştir. Aynı zarftan çıkan meclis üyesi, muhtar ve ilçe belediye başkanları kabul edilip, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi, kararın siyasi olduğunun apaçık göstergesidir. Kısacası, aynı zarftan çıkan dört pusuladan üçünün kabul edilip, bir tanesinin kabul edilmemesi hukuk tanımazlıktır, toplumun aklıyla dalga geçmektir" diye konuştu.

Yeşilboğaz, YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini hiçbir hukuki dayanak olmadan iptal ederek, halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptığını sözlerine ekledi.

Basın açıklamasının ardından avukatlar, 'Hak, hukuk, adalet' sloganı atarak dağıldı.

DİYARBAKIR BAROSU: YSK KARARI HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini iptal etmesine ilişkin açıklama yaptı. Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, YSK’nin İstanbul kararını “hukuki dayanaktan yoksun, hukuk üstünlüğü ve güvenliği ilkesini ortadan kaldıran bir karar” olarak değerlendirdi.



Aydın açıklamasında, “YSK daha önce de, adaylık sürecinde seçilme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdiği adayların, seçildikten sonra KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerine mazbata verilemeyeceği yönündeki hukuksuz ve hakkaniyetsiz kararı ile zaten saygınlığını, bağımsız ve tarafsızlığını tümden yitirdiğini belirten Aydın, “İstanbul seçimlerinin iptali ile YSK hakkındaki tespitlerimizi teyit edilmiştir” dedi.



YSK’nin, iktidarın baskılarına boyun eğdiği, önce kazanan 8 belediye başkanına mazbata vermeyerek seçimde ikinci olan parti adayına mazbata verdiğini, İstanbul seçimlerini de hukuken açıklanması mümkün olmayacak şekilde iptal ettiğini belirten Aydın, “Böylece yurttaşların seçime, sandığa olan güveni de kalmamıştır. Hukuk; bölgeden-bölgeye, ilden ile, partiden partiye, adaydan adaya değişebilecek bir kavram değildir. Herkese eşit uygulandığında, hukuk olur. Diyarbakır Barosu, YSK’nın verdiği bu kararı; hukuki dayanaktan yoksun, hukuk üstünlüğü ve güvenliği ilkesini, hukuk devletine olan güveni ortadan kaldıran bir karar olarak değerlendirmektedir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)