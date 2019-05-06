YSK kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı

YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin aldığı iptal kararına halk tepki gösterdi. Pek çok ilçede halk tencere ve tava çalarak sokaklara çıktı, YSK'nin iptal kararına tepki gösterdi.

Kadıköy Yeldeğirmeni ve Moda Mahalleleri, Şişli, Sarıyer Rumeli Hisarüstü ve Ataşehir Atatürk Mahallesinde tencere ve tavalarla sokağa çıkan İstanbullular YSK'nin halk iradesini gasbeden kararına tepki gösterdi.

Kadıköy'de eylem yapanların sayısı kısa sürede 1500'e ulaştı. Kalabalığın artması üzerine ara sokaklarda yürüyüşler başladı. (HABER MERKEZİ)

Kadıköy'de YSK protestosu | Halk tencere tava çalarak ara sokaklarda yürüyüş yapıyor https://t.co/gKeRyJ9W1t pic.twitter.com/biYQhgdEIH — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 6 Mayıs 2019

Tuzla'da YSK protestosu | Tuzlalılar tencere tava çalaran YSK'nin seçim iptali kararını protesto etti https://t.co/gKeRyJ9W1t pic.twitter.com/T4CnPtAinY — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 6 Mayıs 2019

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

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