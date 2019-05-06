Petrol-İş: TÜPRAŞ’ta işvereni sorumlu davranmaya çağırıyoruz

Petrol-İş Genel Yönetim Kurulu, TÜPRAŞ’ta devam eden sözleşme sürecine ilişkin bir açıklama yayınladı. Petrol-İş, Patrona işçilerin taleplerini dikkate alması için çağrıda bulundu.

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin, Koç Holdingin taslağı konuşmaya yanaşmayıp tıkanması üzerine TÜPRAŞ işçilerinin başlattığı eylemler sürüyor. Sözleşme döneminde Petrol-İş’in karşısına Koç Holding adına patronların sendikası KİPLAS’ın temsilcileri otururken, işçilerin taleplerini kabul etmeyen KİPLAS temsilcileri, toplu iş sözleşmesini 2 yıldan 3 yıla çıkarmak, vardiya sisteminde ve ücretli mazeret izni hükümlerinde değişiklik yapmak istiyor. TİS ara bulucu sürecine girdi.

Petrol-İş Genel Yönetim Kurulu, sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada patrona işçilerin taleplerini dikkate alması için çağrıda bulundu.

Koç’un daha öncekilerden farklı bir tutum aldığı ve süreci salt hukuki prosedürlerin tüketilmesi biçiminde ele aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sendikamız ve TÜPRAŞ işçisi, işyeri kültürüne uygun biçimde sözleşme masasında kalarak sonuna kadar müzakere etme ve işverenle anlaşma hassasiyeti içerisinde olmuştur. Buna karşılık işveren, 3 yıllık sözleşme, mazeret izinleri ve vardiya sisteminin değiştirilmesi gibi idari konuları, sözleşme görüşmelerinin bir koşulu olarak dayatmaktadır. TÜPRAŞ'ta toplu sözleşme süreçleri, dayatmalarla ve diyaloğa kapıyı kapatan bir yaklaşımla asla sürdürülemez. TÜPRAŞ'ta gerçekleştirdiğimiz çeşitli eylemlerle, işverene uyarılarımızı yaparak anlaşma zemininin oluşturulması çağrısında bulunduk. Mesaj ve tepkilerimizi, TÜPRAŞ'a ve burada yürütülen faaliyetin önemini ve özelliklerini gözeterek verdik. Ancak işveren, uzlaşmaya yanaşmamakta ve mesajlarımıza kulak tıkamaktadır. Bir kez daha altını çiziyoruz; TÜPRAŞ işçisi, yıllardır alın teri ve mücadelesi ile elde ettiği kazanımların, dayatma ve pazarlık konusu yapılmadığı takdirde her türlü müzakereye açıktır. Stratejik bir sektörde yer alan TÜPRAŞ'ta faaliyetlerin aksaması ve piyasanın bundan olumsuz etkilenmesinden en çok TÜPRAŞ işçisinin rahatsız olacağı bilinmelidir. İşverene buradan bir kez daha sesleniyor, sorumlu davranmaya çağırıyoruz...! Toplu sözleşme sürecinde, Yüksek Hakem Kurulu'na bırakılmadan, her dönem olduğu gibi karşılıklı anlayış ve sağduyu çerçevesinde bir anlaşma sağlanmalıdır.” (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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