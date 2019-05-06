Suriye ordusu İdlib ve Hama’da ilerliyor

Suriye’de, Türkiye destekli cihatçı gruplarla çatışan Suriye hükümeti güçleri İdlib ve Hama vilayetlerindeki bazı stratejik bölgeleri ele geçirdi. Rusya ise Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) mevzilerini bombalamayı sürdürüyor. Saldırıların hedefinde iki kritik otoyolun bulunduğu belirtiliyor.

DW Türkçe’nin Suriye Merkez Askeri Medyası ve hükümet kaynaklarından aktardığına göre, Suriye askerleri Hama’daki el Bani ve Canabira köyleriyle Osman tepesinin kontrolünü sağladı. Londra merkezli, cihatçı gruplara yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, el Bani köyünün el değiştirdiğini doğrularken Suriye ordusu güçlerinin Osman tepesine doğru ilerlediğini belirtti. Gözlemevi, Pazartesi günkü çatışmalarda 20 kişinin öldüğünü açıkladı.

OTOYOLLARIN KONTROLÜ İÇİN

Rusya destekli Suriye güçleri geçen hafta Hama ve komşu vilayet İdlib’de cihatçıların elindeki bölgelere yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Türkiye destekli muhaliflerin de bulunduğu söz konusu bölgenin kontrolü büyük oranda El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam örgütünün elinde.

Reuters’a konuşan Türkiye destekli cihatçılar ise, son saldırıların, bölgedeki iki büyük otoyolun kontrolünün ele geçirilmesini hedeflediğini aktardı.

Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden Naci Mustafa, Reuters’a yaptığı açıklamada, bu bölgeye yönelik topçu ateşi ve hava saldırılarının yoğunlaştığını belirtti.

ANHA: RUSYA HTŞ MEVZİLERİNİ BOMBALIYOR

Rojava merkezli ANHA ajansı da, Suriye hükümeti güçleri İdlib’de kontrolü ele geçirmeye çalışırken Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) militanları da bölgeye sevkiyat ve yığınak yapıyor.

Habere göre, Rus savaş uçakları İdlib’in güneyindeki El-Mozrê, Bozabor, Ebohebê, Rib Coz, Şenan ve Dêr Sibil köylerini bombaladı. El-Zirbê bölgesinin 2 kez bombalanması sonucunda sivillerin de yaşamını yitirdiğini bildirildi. Yine Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kefir Iwêd, Ebdîta ve Kexer El-Hemam bölgelerinde HTŞ militanlarına ait noktaları bombaladı. (DIŞ HABERLER)