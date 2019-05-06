Antikapitalist Müslümanların Ramazan nedeniyle Galatasaray Meydanı'nda yeryüzü sofrası kurmak isteyenlere polis engel oldu. Yazar İhsan Eliaçık ve 3 kişi gözaltına alındı. Eliaçık bu sırada baygınlık geçirdi.

Antikapitalist Müslümanların Ramazan ayı dolayısıyla Galatasaray Lisesi önünde kurduğu Yeryüzü sofrasına İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık ve çok sayıda kişi katıldı. Ancak polis, Eliaçık'a valiliğin yasak kararı olduğu gerekçesiyle etkinliğe izin vermeyeceklerini söyledi. Etkinliği gerçekleştireceklerini belirten Eliaçık, gözaltına alındı. Yüksek tansiyon sebebiyle baygınlık geçiren Eliaçık’a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Eliaçık daha sonra gözaltına alınırken, buna tepki gösteren 3 kişi de gözaltına alındı.

Galatasaray Lisesi önünde güvenlik önlemleri artırılırken, İstiklal Caddesi boydan boya TOMA ve zırhlarla ablukaya alındı. (İstanbul/MA)