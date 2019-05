1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler’in bugün yayımladığı biyoçeşitlilik raporunda, insan etkisi nedeniyle birçok türün kaybolduğuna dikkat çekilerek ormanları ve okyanusları korumak için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı. Raporda aynı zamanda gıda üretimi ve tüketiminin değişmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu'nun (IPBES) raporunda, insanlık tarihinde ilk kez 1 milyon türün yok olma tehlikesi altında olduğu belirtiliyor.

Raporda, okyanusların yüzde 66’sının insan kaynaklı çeşitli etkilere maruz kaldığı ve deniz yaşamının bunlardan “derinden etkilendiği” belirtiliyor. Deniz yaşamının zenginliği ve bolluğunun da azaldığına dikkat çekilen raporda, okyanusların gıda güvenliğini sağlama ve gezegeni iklim değişikliğine karşı koruma yeteneğinin sınırlandığı belirtiliyor.

1800 sayfalık raporun bugün yayımlanan 40 sayfalık özetine dair BBC Çevre Muhabiri Matt McGrath'ın derlediği haberde dikkat çeken unsurlar şunlar oldu:

1980 ile 2000 yılları arasında Güney Amerika'da ve Güney Doğu Asya'da 100 milyon hektar orman yok oldu.

Sulak alanların ise 1700'li yıllardan bu yana sadece yüzde 13'ü 2000 yılına kadar ulaşabildi.

Hayvan ve bitkilerin ortalama yüzde 25'i tehdit altında.

Dünyadaki toprakların verimliliği yüzde 23 oranında azaldı.

1980 yılından beri plastik kirliliği on kat arttı. Her yıl yeryüzündeki sulara 300-400 milyon ton hacminde ağır metal, çözücü maddeler, zehirli tortular ve diğer atıkları atıyoruz.

Doğal ekosistemler ortalama yüzde 47 oranında azaldı.

Vahşi memelilerde küresel biyokütle yüzde 82 oranında azaldı.

Yerel toplulukların yaşaması için önemli doğal göstergelerin yüzde 72'si kötüleşmeye işaret ediyor.

Türler, eğer ısı 2 derece artarsa yüzde 5'i, 4,3 C derece artarsa da yüzde 16'sı yok olma riskiyle yüz yüze.

Rapora dair açıklama yapan Greenpeace’in Okyanusları Koru Kampanyası’ndan Louisa Casson, “Bu rapor okyanuslarımızı korumak için var olan mekanizmaların işlevsiz olduğunun kanıtı. Günümüzde açık denizlerin sadece yüzde 1’i korunuyor ve uluslararası sularda koruma alanları oluşturulmasının önünü açan bir yasal dayanak yok. 2030’a kadar okyanuslarımızın en az yüzde 30’unu korumak için Küresel Okyanus Anlaşması’na ihtiyacımız var. Bu anlaşma, yaşamı korumak, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlamak ve iklim değişikliğine karşı en iyi dostumuz olan okyanusların sağlığını korumak amacıyla hükümetlerin birlikte çalışabileceği eşsiz bir fırsat” dedi.

Greenpeace Uluslararası Gıda ve Tarım Kampanya Sorumlusu Eric Darier ise "Beslenme alışkanlıklarının daha bitki odaklı olacak şekilde değişmesini destekliyoruz. Et ve süt ürünleri tüketiminin biyoçeşitliliğe, iklime ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu biliniyor. Et ve süt ürünleri tüketimiyle mücadele etmek politikacıların önceliği haline gelmeli. Böylece et üretimi ve tüketimi 2050’ye kadar küresel ölçekte yüzde 50 azaltılabilir.” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)