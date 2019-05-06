Paradise Papers davasında gazeteci Ünker’in hapis cezası bozuldu

İstinaf mahkemesi, Paradise Papers (Cennet Belgeleri) davası kapsamında hapis ve para cezası alan Cumhuriyet gazetesinin eski muhabiri Pelin Ünker’in cezasını hem bozdu hem onadı.

Medyascope’dan Canan Coşkun’un haberine göre; Ünker’e Binali Yıldırım’ın çocuklarının Malta’daki off-shore şirketleriyle ilgili Paradise Papers yazı dizisi nedeniyle verilen 13 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, Binali Yıldırım’a yönelik hakaret suçlaması ile ilgili 8 bin 660 lira adli para cezasının da 7 bin 80 liraya indirilmesine karar verdi.

İstinaf mahkemesi, davanın Basın Kanunu’nun dava açılabilmesi için öngördüğü dört aylık süre içinde açılmadığını belirtti. Bu nedenle davanın düşmesi gerektiğini kaydeden mahkeme, usul ve yasaya aykırı olarak Ünker’in mahkum edildiğini ifade etti.

Mahkeme, Binali Yıldırım’a hakaret suçundan verilen 8 bin 660 TL’lik adli para cezası ile ilgili usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirtti. Delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını ifade eden mahkeme, cezada artırım yapılamayacağını, cezanın 7 bin 80 TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) üyesi olan Pelin Ünker, Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilen “Paradise Papers” belgelerini dünya çapında diğer medya kurumları ile eş zamanlı olarak 6 Kasım 2017’de Cumhuriyet gazetesinde yayımlamıştı. Haberin yayımlanmasının ardından linklere erişim engellenmiş, tazminat davası açılmıştı. Habere konu olan Binali Yıldırım ve çocukları ile Berat Albayrak ve Serhat Albayrak’ın şikayetiyle Ünker hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkeme, 8 Ocak’ta Ünker’i 8 bin 660 TL para cezası ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etmişti. Hâkim Nursel Bedir, Ünker’in “duruşmadaki tutum ve davranışlarından yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varmadığını” belirterek cezayı ertelememişti.

Ünker, aynı yazı dizisinde yer alan Berat ve Serhat Albayrak’ın Çalık Holding’de yönetici olduğu dönemde Malta’da kurulan off-shore şirketlerle ilgili haberi nedeniyle de yargılandı. Aynı mahkeme, bu davada 28 Mart’ta düşme kararı verdi. Hâkim Bedir, kararı açıklarken “Maalesef zaman aşımı tespit ettim” demişti. (MEDYA SERVİSİ)