CHP Zonguldak vekili: Geçici işçi alımlarında ayrımcılık yapılıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, seçim bölgesi Zonguldak’ta, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurumlarda 6 ay süreyle istihdam edilecek işçilerin dağılımında ayrımcılık yapıldığını iddia ederek, alımların adil olmasını istedi.

AA’da yer alan habere göre Yavuzyılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak’ta, İŞKUR’un, TYP kapsamında 6 ay istihdam edilecek 300 işçiden 270’inin AKP’li belediyelere ayrıldığını, 20 personelin il özel idaresine, 10 personelin de orman işletme müdürlüğüne verildiğini söyledi.

Zonguldak’taki CHP’li ve İYİ Partili belediyelere ise hiç personel verilmediğini aktaran Yavuzyılmaz, “Cezalandırılan halkımızdır. Halkımız, hem istihdam imkanından hem de bu istihdamdan kaynaklanacak hizmetten mahrum kalıyor” dedi.

Zonguldak’ta CHP’li milletvekilleri ve 11 belediye başkanının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ayrımcılığın düzeltilmesi için talepte bulunduklarını aktaran Yavuzyılmaz, “Belediye başkanlarımız, halka ulaştırılması gereken hizmetlerde böyle bir ayrımcılığı kabul etmiyorlar. Zonguldak milletvekili olarak da soru önergemizi teslim ettim” diye konuştu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)