Erdoğan’dan NATO toplantısında S-400 mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Erdoğan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin mesajlar verdi ve “Türkiye'nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler, birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. S-400'ler gibi meseleler üzerinden tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'ye yönelik iftira furyası yapıldığı dönemde Suriye sahasında DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan ve bu terör örgütünü hezimete uğratan tek NATO ülkesi biz olduk."

"Terörden arındırdığımız güvenli bölgelere 320 bin civarında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü sağladık."

"Büyük bir insani felaketin eşiğine gelen İdlib'de inisiyatif alarak tekrar sükunetin sağlanmasını temin ettik. Böylece yüz binlerce Suriyeli masumun ölümünü engellediğimiz gibi Avrupa'yı derinden sarsacak bir düzensiz göç akımının da önüne geçtik."

“NATO'DAKİ DOSTLARIMIZDAN İTTİFAK RUHUNA UYGUN DAVRANMALARINI BEKLİYORUZ”

"Biz NATO'daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, ittifakın kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz."

"Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, tırlar dolusu silah ve mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşılarının kimi ülkelerde en üst düzeyde kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur."

“S-400’LER ÜZERİNDEN BİR TARTIŞMANIN ALEVLENDİRİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ”

"Türkiye'nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler, birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır."

"FETÖ, yurt dışında ülkemize yönelik yıkıcı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Maalesef kimi müttefiklerimiz de bu terör örgütünün elebaşılarına, darbe girişimine bizzat katılmış örgüt mensuplarına adaletten kaçabilecekleri imkanlar sunuyor."

“Türkiye'nin egemenlik haklarına giren S-400'ler gibi bazı güncel meseleler üzerinden böyle bir tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. NATO ittifakı çerçevesinde milli güvenliğimizi tahkim gayesiyle attığımız adımları yine kendi mecrasında değerlendirmek gerekir."

ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki basın kapalı kabul, 1 saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da yer aldı. (HABER MERKEZİ)