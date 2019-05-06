CHP’li Mehmet Bekaroğlu: Varlık Fonu neden dövizle borçlandı?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye’nin kamuya ait en değerli kurumlarının yer aldığı Türkiye Varlık Fonunun döviz cinsi borçlanmaya gitmesinin gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez tarafından yapılan açıklamalara ithafen Varlık Fonunun net değerinin 30 milyar dolar olduğu, fonun şu ana kadar 1 milyar avro borçlandığına ve yakında fonun bono ihraç edeceğine dair haberler yer aldığını hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yazılı soru önergesi vererek Oktay’dan şu sorulara cevap istedi:

Basında çıkan söz konusu haberler doğru mudur?

Basında yer alan haberlerdeki “net değer” kavramı Türkiye Varlık Fonu açısından neyi ifade etmektedir?

Varlık Fonunun net değeri olduğu ifade edilen 30 milyar dolar rakamına nasıl bir hesaplama yöntemiyle ulaşılmıştır?

Türkiye Varlık Fonunun döviz cinsi borçlanmaya gitmesinin nedeni nedir?

1 milyar avroluk borç kimden, hangi ülkeden veya hangi konsorsiyumdan alınmıştır.

Bir milyar avroluk borç için teminat olarak hangi varlıklar gösterilmiştir?

Hangi vade ve faiz oranlarıyla borç alınmıştır?

Bono ihracı Türkiye Varlık Fonu yönetimi tarafından nasıl gerçekleştirilecektir? Fonun net değeri 30 milyar dolar olarak hesaplandığına göre sadece 30 milyar dolarlık mı borç alınabilecektir?

Varlık Fonunda Ziraat Bankası, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul, TÜRKSAT sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekom’un yüzde 6.68 oranındaki Hazineye ait hissesi, Eti Maden, Çaykur, THY’nin yüzde 49.1, Halkbank’ın yüzde 51.1 hissesi, Kayseri Şeker Fabrikalarının yüzde 10 hissesi bulunuyor. Bunun yanı sıra Piyango, Sayısal Loto vb. şans oyunlarına ilişkin lisansın 49 yıl süre ile kullanımı da Varlık Fonunun elinde bulunuyor. (EKONOMİ SERVİSİ)