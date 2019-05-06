AKP'li Yozgat Belediyesi’nde kadın işçileri yıldırma sürgünü

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, AKP'li Yozgat Belediyesi'nde çeşitli birimlerde çalışırken temizlik işine verilen kadınlar işçiler ile ilgili açıklama yaptı. Keven, işçilerin istifaya zorlandıkları yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

Keven yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaşanan bu görüntüden eminim ki Başkan Sayın Celal Köse de rahatsızdır. Bu tablodan sorumlu birim müdürü ve ilgili yardımcısından bu sorunu telafi etmesini bekliyoruz. Bizim felsefemize göre emek en yüce değerdir. Halka hizmet yolunda yapılan her iş kutsaldır. Ancak temizlik işinde görevlendirilen işçiler daha önce başka işlerde görevliyken neden bir anda temizlikte görevlendirildiler? Temizlik kadrosu yetersiz miydi? Ya da bu yetersizlik aniden seçim sonrası mı oluştu? İşçilerin istifaya zorlandıkları yönündeki iddialar doğru mudur? Kadın işçilerin Çamlık ormanında ıssız bir iş ortamında çalıştırılmaları doğru bir davranış mıdır? Mübarek Ramazan ayında bu kadın işçilerin bu şekilde mağdur edilmeleri kabul edilemez. Bu durumun telafi edilmesini ve sorularımın cevaplandırılmasını sayın başkandan rica ediyorum.” (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: CHP Basın Bürosu

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