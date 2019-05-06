Dicle Üniversitesi öğrencileri bahar şöleni düzenledi

Dicle Üniversitesi Demokratik Öğrenci Derneği ( DÖ-DER) Sur İlçesinde bulunan Roj Düğün Salonu’nda “Özgür öğrenci demokratik üniversite” şiarıyla Bahar Şöleni etkinliği gerçekleştirdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte “Özgür öğrenci demokratik üniversite, parasız, anadilde eğitim için örgütlen, Jin Jîyan Azadî’ pankartları yer aldı.

Etkinlikte Koma Gulên Xerzan, Kadir Çat ve Batman Kültür Merkezi Erbane grubu sahne alırken dernek adına kısa bir konuşma yapan Delil Polat, tecrit ve açlık grevlerine dikkat çekti ve öğrencilerin de bu süreçte sorumluluk alması çağrısı yaptı. (Diyarbakır/EVRENSEL)