07 Mayıs 2019 04:00

Koç Holding hak gasbına, TÜPRAŞ işçisi direnmeye kararlı

Ara bulucu süreci devam eden TÜPRAŞ işçileri eylemlerinde kararlı.

Koç Holding hak gasbına, TÜPRAŞ işçisi direnmeye kararlı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Turan KARA
    İzmir

    4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin, Koç Holdingin taslağı konuşmaya yanaşmayıp tıkanması üzerine TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da başlattığı eylemler sürüyor. Şu an ara bulucuda olan TİS sürecinde patronların sendikası KİPLAS’la Petrol-İş bu kez de ara bulucu masasında buluşacak. Koç süreci YHK’ye götürmekte kararlıyken, işçiler ise direnişte kararlı.

    Ara bulucu görüşmelerinin başladığı esnada dört rafineride aynı anda eylemlerine devam eden TÜPRAŞ işçileri İzmir rafinerisi önünde de açıklama yaptı. Petrol-İş Aliağa Şube Başkan Yardımcısı Mevlüt Çınar, “TÜPRAŞ işçisi taleplerinden vazgeçmeyecek. Kazanılmış haklarımıza dokundurtmayacağız. Bugüne kadar devam eden eylemlerimiz, Koç Holding masada uzlaşmazsa artarak devam edecek” dedi.

    Koç Holding henüz işçilerin taleplerine sıra gelmeden, 40 yıllık kazanımlarını istedi. Bunların başında esnek çalışma hükümlerinin de geçerli olacağı vardiya sistemindeki değişiklik, daha önce 10 günden 8’e indirilen mazeret izinlerinin yarı yarıya düşürülmek istenmesi ve iş cinayetlerine veya tehlikeli patlamalara da yol açacak şekilde güvencesiz, taşeron ve yoğun çalışma koşullarını yaygınlaştırmak geliyor. Petrol-İş Sendikası ve işçiler “İdari maddelerde geriye götürecek bir anlaşma toplusözleşme mantığına aykırı” diyor.

    İşçiler kendilerinin yaptığı yüzde 50 ücret artışı talebinin afaki bulunmasını da haksızlık olduğunu düşünüyor. Liranın değer kaybı, zaruri ihtiyaçlardan oluşan gerçek enflasyonun yüzde 40’larda olması, neredeyse 4 toplusözleşmede de düşük zam almalarıyla ücretlerde büyük bir erime yaşadıklarını ifade eden işiler, “Rafineri işçisi olma özelliklerini kaybettiklerini” söylüyor. İşçiler, “Geçen sene 2 bin dolar ücret alıyorduk bu sene bin doları bulmuyor, verdiğimiz vergilerden elimizde bir şey de kalmıyor, geldiğimiz nokta ortada. Bu bütün yükün bize bindirilmesi demek. TÜPRAŞ en yüksek üretim miktarını ve kâr oranlarını yakaladı. Rafineri işçisi gibi çalışıp da öyle yaşayamayacaksak buranın bizim için bir önemi kalmaz” diyor.

    ARA BULUCU OLMAZSA DEVREYE YÜKSEK HAKEM KURULU GİRECEK

    Sözleşme görüşmelerinin yasal süresi Koç Holdingin dayatması ile tıkanınca geçtiğimiz pazartesi günü ara bulucu süreci başladı. İşçiler Koç Holding’in bu süreyi de geçiştirmek için tavırlarında değişiklik olmayacağını düşünüyor. Yaklaşık bir aydır süren eylemlerde işçiler vardiya teslimi almayarak bir vardiya boyunca kapıda bekliyor. İçerideki vardiya ise rutin işleri yapıyor.

    15 gün sürecek ara bulucu süresi de herhangi bir uzlaşmayla sonuçlanmazsa bir hafta uzatma inisiyatifi tanınıyor. En fazla 20 gün sonra başlayacak yüksek hakem süreci TÜPRAŞ’ta 4 rafineride çalışan 4 bin 300 işçi için iyi haber değil. İşçiler Yüksek Hakem Kurulundan (YHK) kendileri için iyi bir sonuç beklemiyor, aksine arkasına Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikasını da (KİPLAS) alan Koç Holdingin, sözleşme süresini artırıp haklarını gasbetmeye niyetli olduğunu düşünüyor. İşçiler, istediği sonucu elde etmek için mücadele biçimini üretimi aksatıncaya kadar sürdüreceklerini söylüyorlar. Daha önce de satışları durdurarak sözleşme görüşmelerinin YKH’ye gitmesini engelleyen işçiler Koç’u masaya tekrar çekerek istediklerinin bir kısmını almışlardı.

    İşçiler bu yaşananların sadece sözleşme döneminde olmadığını Koç Holdingin uzun zamandır yönetim biçimini değiştirerek daha baskıcı ve dayatmacı olduğunu, etik kitabı diyerek disiplin yöntemlerini de katılaştırdığını, özel yaşamlarını çalışma koşullarına göre düzenlemeye kadar vardırdığını söylüyor.

    "GREV BİZİM HAKKIMIZ BİZ İSTERSEK YAPARIZ"

    TÜPRAŞ’taki grev yasağı Koç Holdingin en büyük gücünü oluşturuyor. Şimdiye kadar bakım gruplarının çalışmasını durdurarak dolaylı olarak üretimi aksatan işçiler fiili bir grevi de yapabilecek teknik donanıma sahip olduklarını belirtiyorlar. Ancak işçiler bunun nereye kadar varacağını tahmin etmekte zorlanıyor. Grev hakkı yasak olduğu sürece yapabilecekleri kısıtlı. “Şimdi bir de yanı başımızda SOCAR var, yedek tedarikçi. 7 günde tüm Türkiye için enerji ihtiyacını durduracak kadar grev olabilir ancak yedek rafineri konumuna geçen Star bu süreyi uzatabilecek. Türkiye’de stratejik noktalar aksamaz, TÜPRAŞ bu noktada sadece satış zararı yapar” diyor. İşçinin yürüttüğü bu tahminin ortaya çıkardığı bir soru ise TÜPRAŞ’ın stratejik özelliğini kaybetse bile neden hâlâ grev yasağının olduğu ve işçilere neden bu kadar baskının uygulandığı...

    İşçiler şimdiye kadar yaptıkları uyarı eylemlerinde akaryakıt dolumu veya satışını aksatacak bir eylem yapmadı. Ara bulucu süresi boyunca eylemlerin nasıl değişeceği ve ne yöne doğru evrileceği bilinmiyor. İşçiler, 4 rafineri olarak birlikte hareket ettiklerini, kararları da birlikte alarak ilerleyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını söylüyor.

    TÜPRAŞ işçileri: 40 yıllık kazanımlarımızı gasbedemezsin

    TÜPRAŞ işçileri: 40 yıllık kazanımlarımızı gasbedemezsin

    TÜPRAŞ'ta TİS mücadelesi sürerken

    İ. Sabri DURMAZ

    TÜPRAŞ'ta TİS mücadelesi sürerken

    Koç'un "bahşişle çalışma" teklifini TÜPRAŞ işçileri eylemle yanıtladı

    Koç'un "bahşişle çalışma" teklifini TÜPRAŞ işçileri eylemle yanıtladı

    TÜPRAŞ işçileri eylemlerini sürdürüyor: Taleplerimiz karşılansın

    TÜPRAŞ işçileri eylemlerini sürdürüyor: Taleplerimiz karşılansın

    ÖNCEKİ HABER

    Öztrak: YSK'nın hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz
    SONRAKİ HABER

    Eskişehir'de termik santral projelerine karşı eylem: Ölüler altın takamaz
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Sınırdaki tehdit tevatürü

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ÖSYM ilk yerleştirme sonuçları: Eşitsizlikler ve çarpıklıklar artarak devam ediyor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    TEKSİF üyesi işçiler şimdi ne yapacak?

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Kirli ağustos

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İlk kısa yolculuk ve sağlık
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Eskişehir'de termik santral projelerine karşı eylem: Ölüler altın takamaz
    Eskişehir'de termik santral projelerine karşı eylem: Ölüler altın takamaz

    Eskişehirliler, Kaz Dağları'ndaki maden çalışmalarına ve Eskişehir’e yapılması planlanan termik santral projelerine karşı eylem düzenlendi.

    Hilton SA grevi işveren girişimleri ile sona erdirildi
    Hilton SA grevi işveren girişimleri ile sona erdirildi

    Adana'da Hak-İş'e bağlı OLEYİS'in örgütlü olduğu Hilton SA'da başlayan grev işverenin girişimleri sonucu sendika genel merkezi tarafından sona erdirildi.

    Urfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
    Urfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yaptı.

    Erdoğan: Fırat'ın doğusu için ABD ile birlikte adım atıyoruz
    Erdoğan: Fırat'ın doğusu için ABD ile birlikte adım atıyoruz

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilecek operasyonun ABD ile birlikte yapılacağını açıkladı.

    Kriz bahanesiyle işçilere düşük zam dayatan TÜPRAŞ, üretim ve hasılatını artırdı
    Kriz bahanesiyle işçilere düşük zam dayatan TÜPRAŞ, üretim ve hasılatını artırdı

    TİS sürecinde krizi bahanesiyle işçilere düşük zam dayatan ve dayatmasını YHK eliyle hayata geçiren TÜPRAŞ, üretim ve hasılatını artırarak 495 milyon lira kâr elde etti.

    İnterpol’ün aradığı IŞİD'li: Türkiye’de yargılanmak istiyorum
    İnterpol’ün aradığı IŞİD'li: Türkiye’de yargılanmak istiyorum

    İnterpol tarafından aranan ve SDG güçleri tarafından esir alınan IŞİD üyesi İsviçreli Daniel Demage, "Türkiye’de yargılanmak istiyorum" dedi.

    Senarist ölür, sen repliği hatırla: Güle güle iki gözümüzün çiçeği
    Senarist ölür, sen repliği hatırla: Güle güle iki gözümüzün çiçeği

    Hakan Güngör Umur Bugay'ı yazdı: Seslerin, doğal diyalogların, gerçek karakterlerin yazarıydı. Yazdığını yaşadı, yaşadığını yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Krizden etkilenen borçlu şirketlere Hazine ortak olacak
    Krizden etkilenen borçlu şirketlere Hazine ortak olacak

    Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hazine’nin şirketlere ortak olmasının önü açıldı. Düzenlemeyle borçlu şirketlerin yükünü devlet üstlenebilecek.

    Within Temptation’dan Lübnanlı grup Mashrou’ Leila ile dayanışma
    Within Temptation’dan Lübnanlı grup Mashrou’ Leila ile dayanışma
    GÜNCELLENDİ
    Yazar, senarist ve yönetmen Umur Bugay hayatını kaybetti
    Yazar, senarist ve yönetmen Umur Bugay hayatını kaybetti
    Cenevizlilerden kalan surların son kalıntıları da yok olmak üzere
    Cenevizlilerden kalan surların son kalıntıları da yok olmak üzere
    GÜNCELLENDİ
    Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık anlaşma imzaladı
    Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık anlaşma imzaladı
    Ay'da yaşam mı bulundu? Su ayıları Ay'da yaşar mı? Cevap, maalesef 'Hayır'
    Ay'da yaşam mı bulundu? Su ayıları Ay'da yaşar mı? Cevap, maalesef 'Hayır'
    İsveç'te bir işçi sergisi: “Cennetin Karanlık Yanları”
    İsveç'te bir işçi sergisi: “Cennetin Karanlık Yanları”
    İYİ Parti yönetimi belli oldu
    İYİ Parti yönetimi belli oldu

    İYİ Parti’de 4'üncü Olağanüstü Kongrenin ardından parti yönetimine giren isimler açıklandı.

    bianet'in engellenmesi kararı sehven, 135 adres hâlâ yasaklı
    bianet'in engellenmesi kararı sehven, 135 adres hâlâ yasaklı

    bianet.org’a “erişimin engellenmesi” kararının sehven alındığı ortaya çıktı. Diğer 135 adresle ilgili yasak ise sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Hasankeyf’ten Batman’a yürüyüşe geçen HDP'liler gözaltına alındı
    Hasankeyf’ten Batman’a yürüyüşe geçen HDP'liler gözaltına alındı

    Hasankeyf’e nöbet eylemi için giden ancak ilçede nöbet tutmalarına izin verilmeyen HDP’liler Batman’a doğru yürüyüşe geçti. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararı gerilimi artırdı
    Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararı gerilimi artırdı

    Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesinin özel statülü yapısını ortadan kaldırması kararının ardından Hindistan ve Pakistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda tansiyon üst seviyede.

    Asrın Hukuk Bürosu: Abdullah Öcalan'la görüştük
    Asrın Hukuk Bürosu: Abdullah Öcalan'la görüştük

    Asrın Hukuk Bürosu, PKK Lideri Abdullah Öcalan’la görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

    Suruç Katliamı davasında emniyet yine 5 saatlik görüntüleri göndermedi
    Suruç Katliamı davasında emniyet yine 5 saatlik görüntüleri göndermedi

    Suruç'ta 33 kişinin katledildiği IŞİD'in bombalı saldırısına dair dava görüldü. Emniyetin 5 saat eksik gönderdiği görüntüler mahkemenin talebine rağmen getirilmedi.

    HDP Milletvekili Oya Ersoy’dan kendisini hedef gösteren ATV’ye tepki
    HDP Milletvekili Oya Ersoy’dan kendisini hedef gösteren ATV’ye tepki

    HDP Milletvekili Oya Ersoy, ATV’nin Kaz Dağları eylemi nedeniyle kendisini hedef almasına tepki gösterdi.

    İmamoğlu Arap basınına açıkladı: Mülteci masası kuruluyor
    İmamoğlu Arap basınına açıkladı: Mülteci masası kuruluyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi dile getirdiği mülteci masasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kadın cinayetleri artarak sürüyor: Dört ilde dört kadın öldürüldü!
    Kadın cinayetleri artarak sürüyor: Dört ilde dört kadın öldürüldü!

    İstanbul, Antep, Bayburt ve Kırıkkale'de 4 kadın erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.

    Silivri Cezaevinde işkence iddiası
    Silivri Cezaevinde işkence iddiası

    Silivri 2 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Müslüm Gönül, yaşadığı işkence iddialarını ailesi aracılığıyla Evrensel’e ulaştırdı.

    Hrant Dink davasının gerekçeli kararı açıklandı
    Hrant Dink davasının gerekçeli kararı açıklandı

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 9 sanıkla ilgili verilen hükmün gerekçeli karar açıklandı.

    Temmuz ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü
    Temmuz ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü

    2019 Temmuz ayında en az 31 kadın erkekler tarafından katledildi.

    Milli Savunma Bakanlığı: Güvenli bölge ABD ile koordine şekilde tesis edilecek
    Milli Savunma Bakanlığı: Güvenli bölge ABD ile koordine şekilde tesis edilecek

    Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD askeri yetkililerinin görüşmelerinin ardından Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturulmasına yönelik mutabık kalındığı ifade edildi.

    LGS'de ikinci nakil dönemi tercihlerinde yarın son gün
    LGS'de ikinci nakil dönemi tercihlerinde yarın son gün

    Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi için tercihler yarın saat 17.00'ye kadar alınacak.

    GÜNCELLENDİ
    Salda Gölü'nün milli park olmasına hayır diyen hükümet millet bahçesinde ısrarcı
    Salda Gölü'nün milli park olmasına hayır diyen hükümet millet bahçesinde ısrarcı

    Burdur'daki Salda Gölü'nde millet bahçesi yapmak için ısrarcı davranan AKP hükümetinin, 6 yıl önce gölün milli park yapılması için hazırlanan teklifi reddettiği ortaya çıktı.

    RTÜK’ün internet düzenlemesindeki belirsizlikler endişelendiriyor
    RTÜK’ün internet düzenlemesindeki belirsizlikler endişelendiriyor

    RTÜK’e internet yayınlarını denetleme yetkisi veren yönetmelik RTÜK üyelerini de böldü. CHP’li üye İlhan Taşcı yönetmeliği muğlak bulurken AKP'li üye Nurullah Öztürk, sansür olmadığı kanısında.