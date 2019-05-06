Öztrak: YSK'nın hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimine yapılan itiraza ilişkin "Biz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, halk önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin 47. yılında anarak konuşmasına başladı.

AKP ve MHP'nin İstanbul seçimine yaptığı itirazlara ilişkin konuşan Öztrak, "YSK, bu ülkede güvenle seçim yapımasını sağlayan bir kurum mu olacak, yoksa kendi itibarını ve varlık sebebini inkar mı edecek? YSK'nın, AK Parti'nin maddi temelden yoksun iddialarına vereceği cevap aynı zamanda tüm bu soruların da cevabı olacaktır" dedi.

"SANDIK SANDIK OLALI BÖYLE İŞKENCE GÖRMEMİŞTİR"

"1 Nisan sabahı bazı pelikan mahfillerinde düğmeye basılmıştır. 1 Nisan sabahı devlet gücü kullanılarak üretilenler seçimin sonucu değiştirilmeye çalışılmıştır" diyen Öztrak şunları kaydetti: "Bunlar tutmayınca devletin polisi, savcılar devreye sokulmuş, Büyükçekmece’de taşıma seçmen avına çıkılmıştır. Bu da yetmeyince KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağı talep edilmiştir. Bu da yetmemiş YSK’nin dış müdahaleye kapalı sandık kurul üyeleri ile ilgili iddialarla seçimin iptali istenmiştir. Bugüne kadar yapılan her itiraz maddi temelden yoksundur. Sandık sandık olalı böyle işkence görmemiştir.”

"SONUÇ DEĞİŞMEYECEKTİR"

Dün YSK’yi etkilemeye yönelik yeni bir oyunun öne sürüldüğünü aktaran Öztrak, AA'nın YSK’nin kararı öncesinde bir soruşturma ile ilgili bilgileri kamuoyuna sızdırdığını, 43 sandık görevlisinin "FETÖ" ile irtibatı olduğu haberi yapmasını değerlendirdi. AA’nın savcılıktan sızdırdığı bu iddianın ardından AKP'nin yeni bir itiraz dilekçesi verdiğini söyleyen Öztrak, "Bu manzara iktidarın devlet gücüyle seçimleri iptal ettirme senaryosunun son noktası olarak görülüyor. Yeter artık. Milletin aklıyla daha fazla alay etmesinler. İktidar ne yaparsa yapsın, sandığa ne kadar işkence ederse etsin hukuk varsa bu sonuç değişmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Öztrak, "Biz, YSK'nın hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz. YSK'nın bugün vereceği karar artık sadece İstanbul seçimlerini ilgilendirmiyor, bu karar aynı zamanda demokrasimiz için bir beka, yani varlık ve yokluk meselesi" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÜL İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül'ün görüştüğüne dair iddialara ilişkin de konuşan Öztrak “Allah akıl fikir versin. Abdullah Gül ile Genel Başkanımız gizli saklı neden görüşsün. Görüşecek olsa açık saçık görüşülür” diyerek yaratılan gündemi ibretle izlediklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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