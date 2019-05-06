Almanya'da Evrensel'le dayanışma gecesi düzenlendi

Stuttgart Dostluk ve Dayanışma Derneği, Türkiye’de basın özgürlüğü ve Evrensel’le dayanışma temelinde bir etkinlik gerçekleştirdi.

Almanya'da Altes Feuerwehrhaus salonunda Evrensel ile dayanışma etkinliği düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Dost-Der Başkanı Abidin Özcan, Özcan, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi son senelerde Almanya’daki emekçilerin de çalışma ve yaşam koşullarının kötüleştiğini dile getirdi.. Özcan, "Güvencesiz ve düşük ücretli işler yaygınlaşmaya devam ediyor. Bizler birleştikçe, sorunlara karşı çözüm bulabilir, ırkçılığı püskürtebilir, emekçilerin kardeşliğini ve mücadelesini güçlendirebiliriz. Yıkıma ve talana karşı şehrimizde on yıldır devam eden bir direniş var. Stuttgart, konut ve toplu taşımacılıkta Almanya’nın en pahalı ilk üç şehrinden biri. Yaşadığımız şehirde olup bitenlere uzak durmayalım. Hepinizi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek eylemlere katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

DİDF Yönetim Kurulu Üyesi, Evrensel ve Yeni Hayat Gazetesi Yazarı Yücel Özdemir | Fotoğraf: Evrensel

Özcan'ın ardından konuşan DİDF Yönetim Kurulu Üyesi, Evrensel ve Yeni Hayat Gazetesi Yazarı Yücel Özdemir, Türkiye’de medyanın neredeyse tamamın AKP’nin denetimi altına girdiğini ifade etti. Özdemir, "Egemenlerin istediği türden manşetler atıp gerçeğin üstü karartılıyor. Evrensel, Cumhuriyet, BirGün ve Yeni Yaşam gazeteleri yalana karşı gerçeği dile getirmeye çalışmaktadır. Gazetemiz Evrensel’in en belirgin özelliği emek eksenli haberlere öncelik vermesidir. İşçi sınıfı ve emekçilerin bütün haberlerini sınırsızca sayfalarına taşımakta. Bunun için Metin Göktepe yoldaşımız katledildi. Gazetemiz hakkında onlarca dava açıldı. Ancak biz gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. Basın özgürlüğü bir ülkedeki demokrasinin en basit göstergesidir. Gazetemize internet üzerinde abone olarak küçük bir katkıyla desteklemiş olursunuz. 23 yılını dolduran Evrensel, sizlerin desteğiyle var olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Müzisyen Haluk Tolga İlhan ve grubu | Fotoğraf: Evrensel

Konuşmaların ardından halk müziğinin güçlü sesi Haluk Tolga İlhan ve grubu sahne aldı. Grup Ezgi ve Beriwan’ın Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği şarkılar da beğeni topladı. (Almanya/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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